港股4日累挫逾千點 北水追捧建滔系股份 淨買入近48億

受到內地收緊對外投資政策，以及市場對美聯儲偏鷹派利率前景擔憂等因素夾擊，港股昨三大指數全部下挫，恒指、國指及恒生科技指數跌0.65%至1.19%；唯獨北水資金繼續買入建滔系股份，建滔集團(0148)、建滔積層板(1888)分別獲淨買入33.3億元、14.3億元，為昨日北水淨買入最多的兩隻股份。 受到北水追捧，建滔集團股價昨更大漲11.4%，收報141.1元。 昨日北水淨買入最多股份為建滔集團、建滔積層板、中芯(0981)，合共淨買入逾55億元；不過，阿里巴巴(9988)、騰訊(0700)昨日就被北水沽售，錄得淨賣出合共逾23億元，而長飛光纖光纜(6869)單隻股份更錄得逾24億元淨賣出。

昨車股內房股領跌 恒指昨日表現方面，港股四連跌，累跌1,074點；昨收報23,768點，挫156點。車股及內房跌領跌，吉利(0175)、北京汽車(1958)及長城汽車(2333)跌幅由逾3%至6.1%；內房股同樣受挫，龍湖集團(960)、佳兆業(1638)同插逾5%。不過，受惠於商務部等8部門發布《關於加快「人工智能消費」發展的實施意見》，圍繞提升人工智能商品消費、擴大人工智能服務消費等5方面，提出17項具體舉措，人工智能相關股分昨日造好，智譜(2513)昨大漲逾15%，收報2,410元；稀宇科技(0100)升近24%，收報616.5元；此外，昨天首日掛牌的海清智元(1392)大漲逾2.7倍，收報26.7元，不計手續費，一手賺約9750元。