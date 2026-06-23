FM財自 | 人多的地方要小心

年初市場最熱的時候，我曾經兩度分析過當時大熱的covered call備兌ETF，每月派息好穩陣？最熱最多人投入的是在年初至3月份時。

上半年走完，看圖表(3416前復權)，現在已回落至一年前的水平，跟國企指數相比算稍好一些，但基本上是一年白做，包括收息。

不過，若比對選擇直接買港股例如國企或科指股份應該輸少很多很多，這也算值得慶幸。

熱門不一定最好反是陷阱

回顧當時我寫過的幾點關於備兌ETF(以3416為例)：

1. 大升市跑輸國企指數，下跌市則輸少一些。