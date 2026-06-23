FM財自 | 人多的地方要小心

年初市場最熱的時候，我曾經兩度分析過當時大熱的covered call備兌ETF，每月派息好穩陣？最熱最多人投入的是在年初至3月份時。
上半年走完，看圖表(3416前復權)，現在已回落至一年前的水平，跟國企指數相比算稍好一些，但基本上是一年白做，包括收息。
不過，若比對選擇直接買港股例如國企或科指股份應該輸少很多很多，這也算值得慶幸。
熱門不一定最好反是陷阱
回顧當時我寫過的幾點關於備兌ETF(以3416為例)：
1. 大升市跑輸國企指數，下跌市則輸少一些。
2. Covered call本質是short put的風險曲線，並非無風險。
3. 買3416 ETF就如同無槓桿的short put風險不算高，當成揸一籃子成份股也可以。
4. 但如果你對後市看法偏向長期偏弱，就不適合選擇這些備兌ETF。
5. 每次ETF基金經理每次到期轉倉時，short call的新行使價選擇及月底時所處於的水平，對之後的回報影響很大。
上半年最受推薦的幾類ETF有：備兌ETF、恒生高股息率ETF、黃金ETF。看看這些ETF現時圖表及表現如何？市場永遠不會按照多數人的預期走。熱門的不一定是最好的，反而是陷阱，交易要適合自己的個性才是最重要。
Option Jack
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