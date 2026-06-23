中金: 維持恒指預測 仍需視乎聯儲局議息結果

中金公司於今天舉行2026下半年資本市場展望媒體簡報會，中金公司董事總經理、首席海外與港股策略分析師劉剛於記者會表示，中美兩國呈現K型分化，美方需視乎利率及加息；中方則需視乎外需。
早於去年12月，劉剛就已經預計標指今年目標7600至7800點，目前維持恒生指數今年底27000-28000點目標的預測，主要是由於標指成份股受惠於AI資本成本上升，預料盈利表現理想。至於恒生指數方面，他預料會持平震盪，中樞在26,000點左右，而且要視乎美國聯儲局9月的議息結果才可以下定論。而恒生科技股指數方面，由於現時下調空間較小，目前已由6000點大幅下調至今約4400多點，但上升空間同樣受限，難以突破6000點水平。被問及港股為何沒有被AI帶動，劉剛解釋道，由於恒生科技股指數以互聯網及電商企業為主，AI概念股佔比較少，因此表現一般。
對美國聯儲局加息持樂觀態度
另外，針對9月及12月聯儲局加息一事，新上任的美國聯儲局主席沃什或會因應現時市場預計，在9月市場而加息一次。但他認為，在美國中期選舉前，國際油價不會再大幅上行，年底通脹率或降至2.6%至2.7%，12月未必會加息，估計今年維持利率不變。
至於中國市場方面，他表示內地市場對於AI方面的需求上升，有利於人工智能的產業發展，雖然目前產能過剩的問題，但同時亦有貿易摩擦等因素，或有助解決能源過剩的問題。
被問到AI會否成為泡沫，他認為關鍵觀察指標包括自由現金流、滲透率、資本開支資金來源、通脹vs通縮效應，一旦出現超過能力及需求，就會演變成泡沫。