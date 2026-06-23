國泰5月載客量增近17% 對暑期旅遊旺季前景保持樂觀

國泰航空(293)公布，5月份的載客量266.88萬人次，按年增加16.8%，可用座位公里數按年增加10%。今年首五個月，累積載客量1342.28萬人次，按年增加了18.5%。

香港快運方面，5月的載客量超過67.4萬人次，按年增加5%，可用座位公里數則增加4%。今年首五個月，累積載客量360.3萬人次，按年增加12.3%。

國泰貨運於2026年5月的載貨量較2025年同月增加11%，可用貨物噸公里數按年增加6%。在2026年前五個月，載貨量較去年同期增加了8%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，5月初的客運表現強健，主要受惠於亞洲各地旅客在黃金周及其他假期後的返程需求。隨後直至月底，較多香港旅客選擇於佛誕長周末出遊，令本地市場需求穩健。上述兩項因素，加上中東局勢令旅客改於香港等樞紐轉機，使國泰航空客運網絡的整體載客率高達87%。劉凱詩對暑期旅遊旺季的前景保持樂觀，尤其看好長途航線的表現，而短途目的地的預訂數目亦正加快增長。