騰訊阿里小米拖累 港股挫432點 創1年低位

受到隔晚美國大型科技股下挫，加上多間大行預測美聯儲將於9月加息，恒指進一步尋底，昨最低曾見23,252點，屬今年最低位；騰訊(0700)、阿里巴巴(9988)及美團(3690)3隻重磅股，同時跌至一年低位，齊齊拖低大市。有分析預期，恒指雖有沽壓，但維持恒指年底目標27,000點至28,000點。

重磅科技股昨日拖累大市，騰訊、阿里巴巴及小米(1810)跌至一年低位，跌幅由3.8%至4.6%；受到電商及消費股份疲弱影響，美團昨插逾3.4%，京東(9618)亦重挫4.3%，收報102.8元，創近月新低。港股昨日收報23,336點，插432點。