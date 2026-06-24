騰訊阿里小米拖累 港股挫432點 創1年低位

受到隔晚美國大型科技股下挫，加上多間大行預測美聯儲將於9月加息，恒指進一步尋底，昨最低曾見23,252點，屬今年最低位；騰訊(0700)、阿里巴巴(9988)及美團(3690)3隻重磅股，同時跌至一年低位，齊齊拖低大市。有分析預期，恒指雖有沽壓，但維持恒指年底目標27,000點至28,000點。
重磅科技股昨日拖累大市，騰訊、阿里巴巴及小米(1810)跌至一年低位，跌幅由3.8%至4.6%；受到電商及消費股份疲弱影響，美團昨插逾3.4%，京東(9618)亦重挫4.3%，收報102.8元，創近月新低。港股昨日收報23,336點，插432點。
新股繼續當旺，昨日截至認購的3隻新股有兩隻錄得逾千倍認購，市場消息指，芯碁微裝(9630)及科拓股份(2272)分別超購1,009倍、2,116倍，聖邦股份(3661)則超購逾200倍。
對於今年底恒指預測，中金公司董事總經理、首席海外與港股策略分析師劉剛指出，目前維持恒指今年底27,000至28,000點的目標預測，他預料港股會持平震盪，中樞在26,000點左右，而且要視乎美國聯儲局9月的議息結果才能下定論。恒生科技股指數方面，劉剛稱由於現時下調空間較小，目前已由6,000點大幅下調至今約4,400多點，但上升空間同樣受限，難以突破6,000點水平。被問及港股為何沒有被AI帶動，劉剛解釋由於恒生科技股指數以互聯網及電商企業為主，AI概念股佔比較少，因此表現一般。
另外，新上任的美國聯儲局主席沃什或會因應現時市場預計，在9月市場可能加息一次。但劉剛認為，在11月初美國中期選舉前，國際油價不會再大幅上行，年底通脹率或降至2.6%至2.7%，12月未必會加息，估計今年維持利率不變。他又預期，標指今年目標7,600至7,800點。