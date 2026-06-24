安永：本港上半年IPO集資逾二千億，料今年排全球第二位。

安永表示，香港市場整個上半年有84宗IPO，集資額達2,098億港元。期內IPO宗數和集資額同比分別大幅上升100%及92%，集資額是近五年同期高位。十大IPO中，A+H上市企業佔八家，顯示出A+H上市已成為大型龍頭企業跨境融資的主流選擇。截至6月23日，今年IPO交表企業中，有121家A股公司計劃赴港上市。綜合香港及內地IPO宗數，合計佔全球的33%，集資額佔全球的22%。其中，港交所分別貢獻全球IPO宗數及集資額的17%及14%。

安永今日發布2026年上半年《中國內地和香港IPO市場》報告。期內，期內全球IPO市場整體強勢復甦，憑藉SpaceX等超大型IPO、以及AI概念股帶動，全球十大集資額新股當中，五宗來自納斯達克交易所，集資額呈斷層領先。港交所(388)則以2,098億港元集資額排名第二。安永預計，上半年全球共有504家企業上市，集資額1,921億美元，IPO宗數和集資額分別下跌8%和上升208%。

展望下半年，安永香港資本市場服務發言人賴耘峯預料，本港IPO市場將繼續維持活躍，考慮到下半年的遞表數量依然非常龐大，只要有其中一半的遞表公司成功上市，就能顯著提升香港全年的集資額，因此維持全年3,200億元集資額的預測。考慮到年內仍有多隻大型人工智能新股在美國集資，該行預計港交所今年集資額穩守全球第二位。

料「解禁潮」不影響市場穩定

依據新股招股書統計，該行料2026年全年香港新股限售解禁規模預計逾一萬億港元，主要集中於7月、9月和12月，三個月份合計解禁規模佔全年總量逾半。解禁股高度集中於資訊科技業(32%)和原材料業(28%)。儘管從數據上看，限售股解禁規模處於歷史高位，惟該行指出，在本輪解禁潮中，控股股東、地方政府、國資平台及長期戰略投資者佔絕大多數。這類股東更看重企業的長期價值、產業協同及政策紅利，料實際拋售壓力未必如想像中大。