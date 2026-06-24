東亞: 下半年香港經濟料增長3.8% 恒指預期再下調至27100點

東亞銀行於今天舉行媒體簡布會，東亞銀行預計，下半年內地及香港經濟將延續增長趨勢，全年將按年分別增長4.6%及3.8%。 東亞銀行首席經濟師卓亮表示，內地經濟繼今年第一季增長5%後，在第二季度有所放緩。雖然不同領域的表現出現分化，復甦步伐不全面，但全年仍有望實現4.5%至5%的增長目標。 內地經濟以國際貿易為重點 有望減息 10 個基點 內地經濟方面，國際貿易仍是的重要增長引擎，出口市場多元化，加上獨有的完善供應鏈及高端製造業的優勢，出口競爭力將持續提升。

內需方面，商品零售增速溫和，但服務零售表現理想，私人消費下半年有改善空間。在通脹穩定的環境下，人民銀行仍具備減息和降準空間。為支持經濟增長動力，今年內有機會減息10個基點；存款準備金下調25至50個基點。

香港經濟預計 GDP 增速 3.8% 旅遊業地產同步回暖 香港經濟方面，卓亮表示，香港經濟復甦基礎進一步鞏固，進出口、本地消費、投資全面擴張，預計今年GDP增速有望達3.8%。 受人工智能相關產品需求帶動，出口保持強勁增長，消費市道持續改善，私人消費連續4個季度增長；訪港旅客顯著回升，支持零售業復甦。私人住宅市場顯著回暖，經濟基本面改善、租務需求強勁、以及利率環境大致穩定，都是支持住宅售價表現的正面因素。寫字樓市場亦正逐步回穩。