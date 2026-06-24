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財經
出版：2026-Jun-24 19:21
更新：2026-Jun-24 19:21

東亞: 下半年香港經濟料增長3.8% 恒指預期再下調至27100點

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東亞: 下半年香港經濟料增長3.8%，恒指預期再下調至27100點（記者廖若彤攝）

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東亞銀行於今天舉行媒體簡布會，東亞銀行預計，下半年內地及香港經濟將延續增長趨勢，全年將按年分別增長4.6%3.8%

東亞銀行首席經濟師卓亮表示，內地經濟繼今年第一季增長5%後，在第二季度有所放緩。雖然不同領域的表現出現分化，復甦步伐不全面，但全年仍有望實現4.5%5%的增長目標。

內地經濟以國際貿易為重點 有望減息10個基點

內地經濟方面，國際貿易仍是的重要增長引擎，出口市場多元化，加上獨有的完善供應鏈及高端製造業的優勢，出口競爭力將持續提升。

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內需方面，商品零售增速溫和，但服務零售表現理想，私人消費下半年有改善空間。在通脹穩定的環境下，人民銀行仍具備減息和降準空間。為支持經濟增長動力，今年內有機會減息10個基點；存款準備金下調2550個基點。

Fin 5col 東亞2

（記者廖若彤攝）

香港經濟預計GDP增速3.8% 旅遊業地產同步回暖

香港經濟方面，卓亮表示，香港經濟復甦基礎進一步鞏固，進出口、本地消費、投資全面擴張，預計今年GDP增速有望達3.8%

受人工智能相關產品需求帶動，出口保持強勁增長，消費市道持續改善，私人消費連續4個季度增長；訪港旅客顯著回升，支持零售業復甦。私人住宅市場顯著回暖，經濟基本面改善、租務需求強勁、以及利率環境大致穩定，都是支持住宅售價表現的正面因素。寫字樓市場亦正逐步回穩。

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預料標普500指數上調 恒指預期再度下調

在投資市場展望方面，2026年標普500指數的目標水平上調至7870點，相當於市盈率23倍。美股AI投資仍然熾熱，圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、專用積體電路（ASIC）、晶圓代工及設備、網絡傳輸設備、電力設備及雲服務商等板塊值得關注。

至於恒生指數方面，將下調至27100點，較年初時預測的29000點低。假如短期市況過度下跌，投資者可趁機低吸納。預期下半年有望出現階段性反彈行情。

港股方面，看好AI算力與網絡基建、人形機械人、高端工業設備、油輪及航空運輸、內地券商、內險、內地電訊及有色金屬（銅、鋰）等板塊。

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