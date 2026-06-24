研究：大灣區旅遊呈「快閃」趨勢 Z世代成出行頻率最高群體

Visa發布《Visa消費者支付取態研究5.0：大灣區跨境旅遊行為與支付偏好》。研究顯示，區內跨境出行模式正出現顯著轉變，過往以長假期為主的旅遊模式已逐步被較為頻密的「快閃」出行所取代。南下訪港旅客中，超過一半(51%)的行程為一至三晚，另有15%選擇即日來回。同時，55%受訪者表示每一至三個月最少訪港一次，突顯跨境流動日益頻繁。

同時，港人北上出行亦出現同樣趨勢，大灣區已成為49%香港市民每星期或每個月的出行選擇。在眾多目的地中，深圳(60%)、澳門(40%)及廣州(36%)為最受歡迎的三大城市。無論是北上或南下，Z世代均為出行頻率最高的群體，平均每年出行達11次，當中以即日來回及短途旅程為主。