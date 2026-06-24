研究：大灣區旅遊呈「快閃」趨勢 Z世代成出行頻率最高群體

Visa發布《Visa消費者支付取態研究5.0：大灣區跨境旅遊行為與支付偏好》。研究顯示，區內跨境出行模式正出現顯著轉變，過往以長假期為主的旅遊模式已逐步被較為頻密的「快閃」出行所取代。南下訪港旅客中，超過一半(51%)的行程為一至三晚，另有15%選擇即日來回。同時，55%受訪者表示每一至三個月最少訪港一次，突顯跨境流動日益頻繁。
同時，港人北上出行亦出現同樣趨勢，大灣區已成為49%香港市民每星期或每個月的出行選擇。在眾多目的地中，深圳(60%)、澳門(40%)及廣州(36%)為最受歡迎的三大城市。無論是北上或南下，Z世代均為出行頻率最高的群體，平均每年出行達11次，當中以即日來回及短途旅程為主。
南下旅客人均消費逾萬港元
研究指出，對多元化體驗及更高性價比的追求，仍是推動頻繁跨境出行的主要因素。南下訪港的內地旅客中，80%以休閒為主要目的，行程集中餐飲(84%)、購物(74%)及街頭小食(71%)。這些「快閃」行程帶來實質經濟效益，人均消費達港幣10,752元。
隨著跨境生活愈趨普及，44%港人表示會在境外購買至少一半的日常用品，顯示跨境消費已逐漸成為家庭開支的重要一環。
研究亦指出，便捷性與可靠的支付體驗已成為跨境出行不可或缺的條件。支付流暢度與出行頻率息息相關。77%南下訪港旅客及68%北上港人表示，若支付更為無縫，將增加出行次數。這種需求在作為大灣區流動核心的交通場景中尤為明顯，77%南下訪港旅客及64%北上港人傾向選擇支援慣用支付方式的交通工具，印證減少支付摩擦可直接促進跨境流動，進一步推動大灣區經濟增長。