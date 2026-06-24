世界盃｜翠華中環分店重啟24小時營業 配合宵夜餐飲需求

翠華控股執行董事李易舫表示，世界盃是四年一度的國際體壇盛事，亦是香港人聚首一堂、共享歡樂的重要時刻，通宵觀賽及相約宵夜是不少球迷的集體回憶，今次將中環分店延長至24小時營業，是希望為球迷提供觀賽及用餐地點。

世界盃賽事正進行中，由於時差關係，賽事於香港時間凌晨至早上舉行，有餐飲商戶調整夜間營業安排。連鎖茶餐廳翠華宣布，旗下中環分店即日起改為24小時營業，並於賽事期間播放世界盃賽事及供應宵夜、世界盃限定小食套餐。

該分店位於中環威靈頓街1號荊威廣場高層地舖。翠華同時推出世界盃限定小食套餐，讓球迷在投入賽事之餘，同時滿足味蕾，為支持的球隊全程打氣。

翠華餐廳長久以來被視為港式茶餐廳的代表，中環分店早於1998年便開始營業，由於該店24小時營業，且臨近蘭桂坊酒吧街，成為不少酒醉人士的最佳宵夜地。又因店內燈火通明，能照出酒吧昏暗光線下原本看不清的模糊面孔，翠華中環店亦被外界戲稱為「蘭桂坊照妖鏡」，並吸引大批遊客到訪。

2020年3月22日，翠華中環分店因受疫情影響，港人減少外出用餐，為有效控制成本，決定暫停營業。至2024年底，店鋪雖然回歸，仍維持在蘭桂坊附近，昔日通宵營業的特色卻未能復現。如今適逢美加墨世界盃，翠華中環分店才重啟24小時營業。