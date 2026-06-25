金價走勢｜現貨金跌穿4000美元關口　市場憂慮美聯儲加息

現貨金價走弱，在周三（24日）紐約交易時段跌穿4,000美元關口，自去年11月以來首次跌破每盎司4,000美元，曾低見每盎司3,963.86美元，之後徘徊在3,980美元水平，較早時報每盎司3,976.42美元，跌約0.6%。

目前金價較2月底伊朗戰爭爆發前跌逾兩成；較今年創下的5,600美元水平歷史高位，已經急挫逾1,600美元。

另外，聯儲局新任主席沃什（Kevin Warsh）在上周首次主持利率決策會議上「放鷹」，帶動美元走強，使黃金相對於國債等資產的吸引力下降。

據彭博報道，在過去一周多家主要銀行下調了黃金價格預期。儘管下調後的目標價仍暗示金價將高於當前水平，高盛將金價預期下調500美元，預計年底將在每盎司4,900美元附近。德意志銀行（Deutsche Bank）則將第四季的金價預期下調了17%。