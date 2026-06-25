莎莎全年多賺2億 對本港零售前景有信心 計畫本財年加開10間港澳門店

期內，集團港澳核心市場全面增長，營業額達34.9億，按年上升16.7%；線下營業額錄得32.5億，按年上升16.4%，而VIP會員貢獻線下銷售的 53.5%。年內，港澳的同店銷售、每宗交易平均金額、總交易宗數及每宗交易的貨品件數，均錄得按年增長，其中同店銷售較去年同期上升18.9%，帶動該地區的盈利錄得2.09億港元，按年上升62.7% 。

線上業務方面，年內，集團線上銷售按年上升7.6%至7.69億港元，主要因為線上平台的貨品供應鏈穩定性有所改善，帶動平台提升效益，線上業務的盈利能力持續提升。線上業務佔集團總營業額的17.6%。

指市場仍具擴張空間

對於集團宣布派足100% 股息並發放特別股息。集團主席及行政總裁郭少明表示，此舉證明管理層對公司未來前景極具信心，強調集團現金流非常充裕，在應付擴張開店之餘，有能力回饋投資者。對於今年開店計劃及租金情況，郭少明指目前莎莎在遊客區店舖數量僅為高峰期的一半多一點，仍有很大的擴張空間，集團計劃本財年在港澳加開10間門店，其中5至6間計劃在旅遊區。

郭少明又指，即使日韓等國旅遊復甦，惟考慮到高鐵和直通巴士令交通極為便利，加上油價波動導等因素，內地客訪港頻次仍高，香港在化妝品、護膚品及香水的豐富程度與價格上仍極具競爭力。展望本港零售市道，郭少明認為政府推動盛事活動已有見效，內地旅客數目有明顯增加，隨著本港經濟向好，對本港零售前景有信心。