渣打料美國下半年維持利率不變 ，恒指預期下調至最低21500點（記者廖若彤攝）

渣打財富方案首席投資辦公室於今天發布下半年環球市場展望，由於美國潛在大型新股上市或將收緊市場流動性，將恒生指數12個月基本目標降至25,500點至26,500點。渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，假如中東的封鎖迅速解除，石油運輸量恢復正常，恒指有望重返先前預測的28,000至29,000點區間；相反若僵局持續，地緣政治風險加劇，流動性緊縮，大市或進一步跌至21,500點至22,500點。 鄭子豐續指，美伊繼續和平談判，維持基本情境預測霍爾木茲海峽或在幾星期內重新開放，但石油運輸何時恢復至正常水平，以及黎巴嫩軍事衝突何時停止等因素，仍帶來不確定性。油價已經見頂，惟未來三個月可能維持在每桶80美元左右。

美國減息或延後至明年 料聯儲局利率將維持不變 至於對美國減息的預測，由於美國就業情況強於預期，我們將下次減息的預期時間從今年下半年延後至明年上半年，相應將未來12個月美元指數目標從先前的96至98，10年期美國國債收益率目標從3.75％4％升至4.25％4.5％。 該行預料，下半年聯儲局將維持利率不變，明年上半年則仍有一次減息空間。渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖認為，隨著中東局勢轉趨緩和，兩國達成協議的機會增加，能源價格和通脹有望受控，市場的加息預期過分進取。最近非農就業數據表現強勁，或受惠世界盃等短期因素支持，就業或在下半年放緩。