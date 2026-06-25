維他奶全年多賺近17% 新加坡業務扭虧為盈

維他奶公布全年業績，圖為（左起）集團行政總裁陸博濤、執行主席羅友禮、副主席羅其美，及集團首席財務總監吳茵虹。

基於集團的財務表現，並考慮到集團的現金狀況以及維持穩定派息率的政策，該該集團派發末期股息每股13.5仙。

維他奶（345）今日公布截至3月底全年業績，純利2.74億元，按年增加17%；期內，該集團收入減少3%，主要因內地業務受到傳統零售渠道疲弱表現影響所致，惟全渠道的增長故抵銷部分有關影響。

維他奶推出的維他奶茉莉花茶豆乳及維他大紅袍手指檸檬檸檬茶。（資料圖片）

內地收入下降5%，受惠於新興全渠道增長不足以抵銷傳統零售渠道的下跌。撇除VSL出售事項，經營溢利率為穩健的9%。為應對市場及渠道動態的演變，維他奶強化銷售組織架構，以在下滑的傳統零售渠道爭取改善表現，同時透過產品差異化及定制化加快新全渠道增長。維他奶亦重塑各項能力，以支持可持續增長。透過強化執行能力，並將組織架構與新興渠道的需求對齊，維他奶正為中國內地更堅韌的增長建立更穩固基礎。

澳門及維他天地業務疲弱表現而導致收入及盈利能力下降，年內收入下降3%，主要由於澳門及維他天地業務表現未如理想。而香港這核心市場的植物奶及茶分部維持領先地位，保持領先市場份額及穩健表現。

被問到會否加價，行政總裁陸博濤（Roberto Guidetti）表示集團沒有加價壓力，亦沒有進一步調整價格的計劃。而且過去一年半內地已就部分產品調整價格，使其更貼合市場需求，但未來一年暫無加價計劃。

展望下一階段增長 提升市場份額

展望未來，該集團稱致力拓展業務並提高收入增長，同時維持營運效率。在中國內地，維他奶已具備所需商業能力並準備進入下一階段增長。