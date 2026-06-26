日韓股市彈逾4% 港股「獨憔悴」挫335點 北水連沽阿里12日

亞洲區股市經過日前震盪，昨日總算回氣，韓股在三星電子及SK海力士的反彈下，漲逾5%，日股同樣向好漲逾4%，唯獨港股無份跟升，挫335點，收報23,076點。其中，科網股更成為沽售對象，昨日阿里巴巴(9988)被北水拋售逾22億元，跌逾4%，更連續減持12個交易日，小米(1810)及美團(3690)同插逾2%。
恒指無跟升亞太區股市之餘，昨日更曾跌穿23,000點，最低曾見22,978點，曾挫434點；臨近收市跌勢才略為喘定，收報23,076點，挫335點。另一方面，舜宇光學科技(2382)、攜程集團(9961)及阿里巴巴為昨日科技指數跌幅最多的股份，前兩者更瀉逾10%。其中，阿里巴巴被北水連續減持12個交易日，累計淨賣出逾199億元。相反，北水連續13日淨買入建滔積層板(1888)，共逾165億元。
另一方面，面對美國潛在大型新股上市或將收緊市場流動性，渣打北亞區投資總監鄭子豐昨表示，該行將恒生指數12個月基本目標降至25,500點至26,500點。他稱假如中東的封鎖能迅速解除，石油運輸量恢復正常，恒指有望重返先前預測的28,000至29,000點區間；相反若僵局持續，地緣政治風險加劇，導致流動性緊縮，大市或進一步跌至21,500點至22,500點。
渣打：美國明上半年或減息一次
鄭子豐續指，美伊繼續和平談判，維持基本情境預測霍爾木茲海峽或在幾星期內重新開放，但石油運輸何時恢復至正常水平，以及黎巴嫩軍事衝突何時停止等因素，仍帶來不確定性。他認為油價已經見頂，惟未來3個月可能維持在每桶80美元左右。此外，鄭子豐預料下半年聯儲局將維持利率不變，明年上半年則仍有一次減息空間。而渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖則認為，隨中東局勢轉趨緩和，兩國達成協議的機會增加，能源價格和通脹有望受控。