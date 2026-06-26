日韓股市彈逾4% 港股「獨憔悴」挫335點 北水連沽阿里12日

亞洲區股市經過日前震盪，昨日總算回氣，韓股在三星電子及SK海力士的反彈下，漲逾5%，日股同樣向好漲逾4%，唯獨港股無份跟升，挫335點，收報23,076點。其中，科網股更成為沽售對象，昨日阿里巴巴(9988)被北水拋售逾22億元，跌逾4%，更連續減持12個交易日，小米(1810)及美團(3690)同插逾2%。

恒指無跟升亞太區股市之餘，昨日更曾跌穿23,000點，最低曾見22,978點，曾挫434點；臨近收市跌勢才略為喘定，收報23,076點，挫335點。另一方面，舜宇光學科技(2382)、攜程集團(9961)及阿里巴巴為昨日科技指數跌幅最多的股份，前兩者更瀉逾10%。其中，阿里巴巴被北水連續減持12個交易日，累計淨賣出逾199億元。相反，北水連續13日淨買入建滔積層板(1888)，共逾165億元。