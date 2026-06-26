恒生指數再跌405點　失守兩萬三　舜宇光學跌9%(更新)

美國三大指數個別發展，納指受蘋果拖累，公司宣布多項產品加價，股價下滑。恒指延續昨日跌勢後，今早（26日）再低開124點，報22,952點，失守兩萬三關口。恒指低開失守兩萬三關口後，走勢不斷向下，曾跌558點，低見22,518點，半日跌432點，報22,644點。恒指午後跌勢稍為收窄，跌幅維持在300點以上，最終跌405點，收報22,671點，成交3,421.01億元。國指跌158點，報7,450點；科指跌146點，報4,259點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.28%，報411.8元；美團（3690）跌2.8%，報64.25元；京東（9618）跌2.79%，報96元；阿里巴巴（9988）跌5.79%，報89.5元；百度（9888）跌4.5%，報98.75元；小米（1810）跌3.95%，報21.42元；快手（1024）跌3.04%，報40.88元；網易（9999）升3.14%，報187.5元。