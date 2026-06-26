蘋果宣布多項產品加價　Mac mini加價逾四成　股價應聲急瀉逾6%

果公司以記憶晶片短缺導致成本飆升為由，宣布調高多項產品售價。(資料圖片/路透社)

蘋果公司以記憶晶片短缺導致成本飆升為由，宣布調高Mac、iPad等產品售價。蘋果股價受加價消息拖累，周四（25日）跌幅曾一度擴大至6.62%，低見273.75美元，創去年4月以來最大單日跌幅；收市報275.15美元，仍跌6.15%。

蘋果宣布，對Mac、iPad等產品在全球加價，最高加價300美元，MacBook Air調高200美元，而iPad Air升幅達到25%。本次加價並不涉及iPhone、Apple Watch及AirPods。

Mac mini加價逾四成

翻查Apple香港官網，當中Mac mini的加幅達41.31%，舊價格為4,599元，新價為6,499元，加價1,900元； Macbook Air 13吋則由最低8,999元加至10,499元，加價2,500元，加幅達16.67%。另外，iPad由2,799元加至3,599元，加幅達25.58%。