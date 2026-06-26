蘋果宣布多項產品加價　Mac mini加價逾四成　股價應聲急瀉逾6%

蘋果公司以記憶晶片短缺導致成本飆升為由，宣布調高Mac、iPad等產品售價。蘋果股價受加價消息拖累，周四（25日）跌幅曾一度擴大至6.62%，低見273.75美元，創去年4月以來最大單日跌幅；收市報275.15美元，仍跌6.15%。
蘋果宣布，對Mac、iPad等產品在全球加價，最高加價300美元，MacBook Air調高200美元，而iPad Air升幅達到25%。本次加價並不涉及iPhone、Apple Watch及AirPods。
Mac mini加價逾四成
翻查Apple香港官網，當中Mac mini的加幅達41.31%，舊價格為4,599元，新價為6,499元，加價1,900元； Macbook Air 13吋則由最低8,999元加至10,499元，加價2,500元，加幅達16.67%。另外，iPad由2,799元加至3,599元，加幅達25.58%。
庫克：加價是無法避免
早前行政總裁庫克（Tim Cook）接受《華爾街日報》專訪時表示，因晶片供應緊張而加價是無法避免（unavoidable）的事，又指已盡最大努力減輕將成本轉嫁給消費者，但目前的晶片供應短缺情況令公司不得不上調產品價格。
蘋果同時暗示，本次並非最後一輪加價，又稱已到了需要開始對多款產品加價的時候，為未來進一步加價留下空間。庫克早前稱，過去半年的商品價格劇烈波動，是他從未見過的情況，提及記憶體晶片供應是公司面臨的問題，公司將利用現金儲備來應對供應問題，又強調公司迫切需要記憶體價格及供應回落至合理水平。