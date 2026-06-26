沽注一擲原型｜Michael Burry稱港股面對技術性壓力　非基本面轉弱

電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型、對沖基金經理Michael Burry在網站Substack表示，港股正承受抛售壓力，但沽壓來自技術性，而非基本面轉弱。他解釋，資金隨著晶片熱潮而從香港流出，轉向南韓及日本市場，導致恒生指數受壓，相關趨勢亦可以在日本東證指數及南韓KOSPI指數的走勢中反映。
Burry指出，這股技術性壓力已蔓延至中國龍頭企業，再次將股價推至低位，又強調中港股市下跌並非業務轉弱，而是市場機制主導，純粹是技術性壓力，而非基本面問題。
減持阿里增持京東
在持倉調整方面，Burry透露因稅務虧損原因，沽出阿里巴巴（9988），但預計未來會重新買入，同時以每股24.79美元增持京東（9618），又暗示可能增持美團（3690）及騰訊（700），指上述股份短期內走勢傾向同步。他亦以每股195.11美元增持Adobe，並以47.55美元買入金融科技公司Fiserv，顯示對科技及金融板塊持續選擇性吸納。
Burry又買入微軟2028年12月到期的長期股權預期證券（LEAPS, Long-term Equity Anticipation Securities），行使價在700美元低位區間。他認為微軟350美元水平為買入良機，但LEAPS相對而言「價格低廉」，故選擇以長期期權代替直接持股。