沽注一擲原型｜Michael Burry稱港股面對技術性壓力　非基本面轉弱

電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型、對沖基金經理Michael Burry在網站Substack表示，港股正承受抛售壓力，但沽壓來自技術性，而非基本面轉弱。他解釋，資金隨著晶片熱潮而從香港流出，轉向南韓及日本市場，導致恒生指數受壓，相關趨勢亦可以在日本東證指數及南韓KOSPI指數的走勢中反映。

Burry指出，這股技術性壓力已蔓延至中國龍頭企業，再次將股價推至低位，又強調中港股市下跌並非業務轉弱，而是市場機制主導，純粹是技術性壓力，而非基本面問題。