BIZ勝派丨 打通線上線下界限 Airwallex 推全方位 POS 收款方案 一站式對接全球實體門店

在過去十年，全球零售模式迎來劇變：企業紛紛由實體店數碼轉型至線上銷售平台；加上疫情推波助瀾，令線上零售更進一步普及。為配合趨勢，現時絕大多數企業均建立完善的網上業務體系——從跨境匯款、網上收單，以至多貨幣錢包等，幾乎每個支付架構環節都相繼革新，為消費者帶來更高效的網購體驗。 相較之下，實體店收款系統的發展步伐卻受地域限制而明顯滯後，令商家營運靈活性及利潤空間一一受限 。剛完成 3.2 億美元 H 輪融資、現估值達 110 億美元的 Airwallex 正正看準要填補的漏洞——宣佈將環球金融平台的能力延伸至實體店 POS 收款，整合線上及線下收款系統，解決各種管理痛症，為企業實現真正全球化奠定基礎。

目前，全球 POS 方案（收款平台）仍然深受地域限制，難以實現單一系統全球化管理。其核心原因為網上與實體店支付系統分屬兩套獨立基礎架構，令企業每開拓新市場時，往往需動輒數個月將門店收款系統重新接駁，以及對接新的服務商。而且，兩方的交易數據也因互不相通而零散，除了令企業須依賴耗時的人手對帳，也削弱財務可視性與整體營運掌控力——最終拖慢海外擴展步伐，營運成本亦隨之增加。 當中的影響遠並不限於技術層面，而是進一步延伸至整體業務營運。以高端傢俬品牌茲曼尼（Giormani）為例，其原有的傳統付款系統早已追不上擴展步伐，成為營運瓶頸。品牌董事總經理 Jane Tong 表示：「除了數據分散導致營運成本增加的詬病外，脫節的系統也為品牌同時帶來利潤方面的威脅。例如，線下支付流程繁複緩慢，削弱顧客消費意欲，甚至導致高價訂單在關鍵時刻流失。與此同時，透過傳統服務商處理大額交易不僅涉及不透明的收費結構，亦帶來高昂的手續費，持續侵蝕品牌利潤空間。」

歸根究底，現時絕大多數支付機構，不論傳統銀行還是金融科技公司——都是以「本地優先」作邏輯建構系統，未有顧及企業需要透過單一平台管理跨國營運的需要。隨著商業模式演變，這類系統早已追不上數碼時代的業務發展。

Airwallex 全方位 POS 收款方案

「全方位銷售渠道整合」為核心 一站式涵蓋全球 是次 Airwallex POS 方案一次整合即可覆蓋全球系統，以便處理跨市場的本地收款，同時支援各地區支付方式及合規要求。Airwallex 香港中小企業務主管趙公亮（Nick）表示：「有別於將實體店收款當作簡單的硬件附加功能，系統是以「全方位銷售渠道整合」為核心，透過一站式環球平台，將網上與實體店支付真正無縫整合成一體運行。」 企業可透過 Airwallex SoftPOS SDK 功能，直接在自家應用程式中整合實體收款能力，毋須為合作商戶額外配置硬件。此舉讓企業能直接將門店收款接駁現有 POS 系統，便可統一檢視並管理不同市場與渠道的營運數據，大幅簡化對帳流程。透過線上平台，門店交易也可直接結算至多貨幣帳戶，連接換匯、環球支付、發卡、帳單管理等完整金融功能。



此外，SaaS 平台亦可將實體收款功能直接整合至自身產品，在降低開發成本的同時，結合 POS 收款及帳戶、付款、發卡等嵌入式金融服務，開拓新的收入來源。

茲曼尼董事總經理 Jane Tong 表示：「 Airwallex 提供了業務所需的數據透明度、成本節省及付款彈性。透過將快速的 POS 終端機取代傳統型號，加速了門市成交流轉並釋放極致利潤空間。」

透過 Airwallex 合作，茲曼尼將全港所有 10 間陳列室的門市收款與後台追蹤重新整合。其 M90 終端機以直觀介面簡化信用卡交易，助客戶安心完成大額結帳並縮短成交週期。在提升前線效率的同時，平台亦進一步加強管理透明度，將所有分店交易數據整合至單一視圖，確保資訊與總部保持同步。而在成本與安全層面，Airwallex 更以具競爭力的低手續費與全球合規保障作支撐，不僅降低交易開支，亦讓品牌在處理高額付款時毫無後顧之憂。

Airwallex 香港中小企業務主管趙公亮（Nick）表示，將持續推動全球支付系統革新。

持續秉承同一品牌理念 Nick補充，與 Airwallex 的所有產品一樣，整套系統的建立初衷，是為了支援企業能全球化大規模營運，並旨在解決系統性缺陷衍生的長期營運成本問題。他續指，隨著企業對跨市場整合與效率的需求不斷提升，Airwallex 將持續優化產品功能與全球佈局，協助本地零售品牌提升財務透明度與營運可視性，從而更精準掌握業務表現。

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