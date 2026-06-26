中電8至10月燃料費回扣　用電900度以下每度電回贈8仙　料五成住宅用戶受惠

中華電力（002）及港燈今日（26日）公布，在今年8月至10月期間，向合資格住宅客戶提供每度電回贈8仙。
港燈：用電量450度或以下住宅客戶 獲特別電費補助
港燈表示，在8月至10月期間，連續3個月為每月用電量450度或以下的住宅客戶，提供每月每度電8仙的「特別電費補助」。
港燈發言人表示，「特別電費補助」由港燈「智惜用電關懷基金」全數撥款資助，相關受惠客戶約佔港燈住宅客戶總數的一半。
發言人補充，近月國際燃料價格顯著上升，導致每月燃料調整費持續上調，為市民帶來額外生活開支壓力，期望透過推出「特別電費補助」，可以有助減輕市民在能源開支方面的負擔。
中電：用電量900度或以下住宅客戶 獲燃料費特別回扣
中電指，在今年8月至10月期間，每期賬單用電量900度或以下的住宅客戶，將獲得每度電8仙的「燃料費特別回扣」，預計約五成住宅客戶合資格受惠。以一個家庭每個月平均用電量450度計算，合資格的住宅客戶在這段期間將獲得超過100港元的特別回扣。
中電表示，今次「燃料費特別回扣」會從中電社區節能基金撥出款項，預計回扣總額約為8,000萬至9,000萬元。
中電提及，今年7月公司的平均淨電價為每度電144.7仙，較1月上升2.9%。7月份燃料調整費為每度電43.5仙，較6月上調0.9仙，預期燃料調整費升幅會持續一段時間。
中華電力總裁羅嘉進表示，中電今次推出「燃料費特別回扣」，希望能為基層家庭緩解燃眉之急，特別在炎夏期間，協助他們減輕燃料價格波動帶來的生活壓力。