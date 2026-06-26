中電8至10月燃料費回扣　用電900度以下每度電回贈8仙　料五成住宅用戶受惠

中華電力及港燈今日公布，在今年8月至10月期間，向合資格住宅客戶提供每度電回贈8仙。

中華電力（002）及港燈今日（26日）公布，在今年8月至10月期間，向合資格住宅客戶提供每度電回贈8仙。

港燈：用電量450度或以下住宅客戶 獲特別電費補助

港燈表示，在8月至10月期間，連續3個月為每月用電量450度或以下的住宅客戶，提供每月每度電8仙的「特別電費補助」。

港燈發言人表示，「特別電費補助」由港燈「智惜用電關懷基金」全數撥款資助，相關受惠客戶約佔港燈住宅客戶總數的一半。

發言人補充，近月國際燃料價格顯著上升，導致每月燃料調整費持續上調，為市民帶來額外生活開支壓力，期望透過推出「特別電費補助」，可以有助減輕市民在能源開支方面的負擔。