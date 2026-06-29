AI快速發展，外界擔憂大量工作將遭取代，微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）近日表示，並非所有職業都會被AI取代，他認為包括運動員、生物學家、能源產業工作者及程式設計師在內的4類工作，仍需要人類，短期內難被AI取代。

蓋茨日前接受美國知名節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》訪問時談到AI發展。他表示，儘管AI將接手愈來愈多工作，但「沒有人會想看電腦打棒球」，暗示競技運動的魅力來自真人對決，而非機器。

製造業運輸業農業或高度自動化

主持在節目上問到「我們是否還需要人類？」蓋茨誠實地答︰「大部份情況下，已經上不需要人類」他接著澄清「仍有部分領域被保留予人類執行，但比例可能不會太高。雖然有些事人類會想自己做，但隨著技術進步，製造業、運輸業以及農業等職業，長期而言都可能成為高度自動化。」