陳茂波到訪大連西安 三大觀察與北區發展不謀而合

財政司司長陳茂波於今天發表網誌，文中提及上週到訪了大連及西安，並出席了在大連舉行的夏季達沃斯論壇（新領軍者年會），與世界各地的政商領袖就規模化創新與當前世界發展面對的議題進行討論，以及到西安出席首屆西部商業航天大會，並借此機會與遼陝兩地的政商界、科技業界及大學代表深入交流，當中包括過百位當地企業的負責人。 他提及，是次行程不僅看見東北厚實的重工業基礎和西北地區澎湃的創新動能，更為香港在國家「雙循環」發展戰略下可發揮的功能有了更深刻的思考，不僅是招商引資的重要渠道，更是內地企業和產品走向國際的關鍵紐帶，以及技術創新與國際市場之間標準與規則的「轉換器」。

陳茂波表示，有三點觀察可以總結這次行程。内地卓越的創科實力和香港「國際化」的高效聯動；資金與科技的相互聯動，以及科技、教育、人才和產業高頻聯動。 他補充道，這和北部都會區的發展方向高度契合。提速發展的北都，未來既是大學城的所在，亦為企業落地、產業發展提供了空間。我們歡迎與兩地的機構和企業加強合作，匯聚更多一流的科研團隊和國際專家、人才，形成教育、科技、人才、產業相互賦能的正向循環，推動科技創新和產業創新往縱深廣多維度發展。