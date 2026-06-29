六絕月勢挫逾一成 望七月翻身 限售股解禁潮成港股暗湧

6月接近完結，港股本月表現盡顯「五窮六絕七翻身」此話，截至上周五(26日)6月份恒指累挫10%，股市明顯跑輸美、日、台等市場。市場寄望7月可以翻身，惟仍有不少左右市況的變數，例如7月份將迎來下半年規模最大的限售股解禁潮，預計解禁股市值逾2,500億元；加上7月中下旬陸續公布美國科技股業績，勢影響恒指走勢。

港股於6月表現未盡人意，更曾見一年低位，上周五收報23,000點樓下，報22,671點，挫405點。加上今天(29日)為期指結算日，相信市況會因轉倉活動而有所波動，市場寄望7月份可以翻身，惟仍有多個因素左右大市走勢，下月恒指潛在暗湧，當中最備受關注為7月將迎來下半年規模最大的限售股解禁高峰，涉及市值逾2,500億元股份，市場擔心拋售壓力對市況造成衝擊，當中蘋果公司供應商藍思科技(6613)約795億元的解禁市值規模，為7月份解禁股最大規模，其次是人工智能大模型公司MiniMax(0100)及大模型公司智譜(2513)，兩者約有600億至700億元市值的股份將於7月解禁。