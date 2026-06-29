恒生指數升354點　重上兩萬三　百度升逾5%(更新)

美國三大指數上周五偏軟。恒指上周累跌逾1,200點、失守兩萬三關口後，今早（29日）反彈高開155點，報22,827點。恒指高開後，早段在22,800水平附近爭持後，升幅擴大至逾400點，重上兩萬三關口，曾升511點，高見23,183點，半日升482點，報23,153點。恒指午後升幅稍收窄，但初段大市仍升逾400點，之後升幅逐漸收窄，最終升354點，收報23,026點，成交3,153.79億元。國指升144點，報7,605點；科指升137點，報4,393點。

科技股回升，騰訊（700）升2.04%，報420.2元；美團（3690）升5.29%，報67.65元；京東（9618）升3.13%，報99元；阿里巴巴（9988）升3.91%，報93元；百度（9888）升5.62%，報104.3元；小米（1810）升2.05%，報21.86元；快手（1024）升2.02%，報41元；網易（9999）升6.35%，報199.4元。