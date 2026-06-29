歐洲熱浪帶動冷氣機賣到斷貨　美的升逾3%｜港股異動

受消息帶動，冷氣機相關股造好，截至上午10時30分，美的（0300）升3.67%，報83.3元；奧克斯電氣（2580）升3.19%，報10.03元；海爾智家（6690）亦升3.76%，報20.44元。

歐洲破紀錄熱浪仍持續中，歐洲多國氣溫接連突破歷史紀錄，高溫已造成數百人死亡，也讓原本冷氣機普及率偏低的歐洲市場出現「搶冷氣」現象。當中，歐洲市場對冷氣機、手提風扇及製冰機等產品需求大增，相關商品迅速售罄。

有報道指，歐洲部分舊房屋無法在外牆打孔、歐洲昂貴的安裝費用令民眾頭疼。不過，美的等中國公司推出免安裝「移動分體式冷氣」，近日在歐洲多國遭到瘋搶，幾乎到處售罄。

美的冷氣業務負責人早前對《第一財經》表示，目前廣東順德工廠已加班加產冷氣機，通過中歐鐵路輸送至歐洲市場。負責人表示，集團在西歐市場的冷氣機銷售增長勢頭強勁，法國、西班牙、德國、英國等傳統冷氣機低普及率國家，銷售同比增幅均超70%。

美的負責人亦透露，西歐冷氣安裝費昂貴，單台安裝費要至少1,500歐元（約13,400港元），而且需要等待兩個月，所以「移動分體式冷氣」，適合歐洲老式大廈、房屋安裝。