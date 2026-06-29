國際清算銀行警告通脹風險及AI熱潮　加劇全球經濟風險

BIS發表年度經濟報告稱，全球經濟在包括美伊戰爭在內的衝擊下，展現驚人的韌性。報告警告，霍爾木茲海峽近乎關閉所帶來的經濟影響可能持續存在，因為能源供應需要時間全面恢復，而通脹的影響已經顯現，或會持續推高通脹。報告又指持續的通脹風險、AI相關投資、金融脆弱性，以及公共債務不斷攀升，加劇了全球經濟風險。BIS警告，大型科技公司在AI領域的瘋狂投資，一旦回報令人失望，可能引發科技公司融資大幅縮減，從而動搖金融市場，並威脅全球經濟。

BIS：若AI投資回報不及預期 或動搖金融市場

BIS表示，若AI的投資回報不及預期，可能引發資金突然撤出，動搖金融市場，並對金融環境產生連鎖影響。BIS指出，AI熱潮若泡沫爆破，影響將更為廣泛，因現時一般家庭持有股票的比例顯著高於過去，一旦市場大幅回調，將更直接衝擊市民。

BIS提及，市場對AI的樂觀情緒，成全球經濟成長的主要推力，但報告提及多個歷史先例，包括1830年代的運河熱、1840年代英國的鐵路熱以及1990年代末的科網股泡沫，又指上述事件均是新技術的突破，但最終吸引超出商業回報所能支撐的資本，最終以泡沫爆破告終，並引發波及全球經濟的衰退。