Bitcoin｜跌穿6萬美元水平　知名投資者：比特幣將「逐漸萎縮」

在美聯儲「放鷹」、美元走強下，比特幣跌穿6萬美元水平，今日（29日）曾低見58,956美元，較早時徘徊在5.9萬美元水平，報59,810美元，較去年10月約12.6萬美元高位下跌逾五成。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，加密貨幣投資者在過去24時內，爆倉2.05億美元（約16.08億港元）。

曾成功預測科網股泡沫爆破和2008年金融海嘯，英國資產管理公司GMO共同創辦人Jeremy Grantham表示，比特幣是一種「無用且投機」（useless, speculative）的資產，沒有內在價值。

Grantham：比特幣沒有提供任何實際用途

Grantham日前出席《CNBC》節目表示，比特幣將「逐漸萎縮」（dwindle away），然後無聲無息地消失。他認為在經濟增長強勁的情況下，比特幣卻毫無理由地從高位腰斬，稱比特幣沒有提供任何實際用途，又直言「人們不會用它（比特幣）來進行嚴肅的交易，亦不會用它來買晚餐或在超市付款，它的作用是讓騙子們轉移資金」。（People don’t use it to make serious trades, they don’t use it to buy their dinner and pay at the supermarket. What it does is allows crooks to move money around.）