Bitcoin｜跌穿6萬美元水平　知名投資者：比特幣將「逐漸萎縮」

在美聯儲「放鷹」、美元走強下，比特幣跌穿6萬美元水平，今日（29日）曾低見58,956美元，較早時徘徊在5.9萬美元水平，報59,810美元，較去年10月約12.6萬美元高位下跌逾五成。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，加密貨幣投資者在過去24時內，爆倉2.05億美元（約16.08億港元）。
曾成功預測科網股泡沫爆破和2008年金融海嘯，英國資產管理公司GMO共同創辦人Jeremy Grantham表示，比特幣是一種「無用且投機」（useless, speculative）的資產，沒有內在價值。
Grantham：比特幣沒有提供任何實際用途
Grantham日前出席《CNBC》節目表示，比特幣將「逐漸萎縮」（dwindle away），然後無聲無息地消失。他認為在經濟增長強勁的情況下，比特幣卻毫無理由地從高位腰斬，稱比特幣沒有提供任何實際用途，又直言「人們不會用它（比特幣）來進行嚴肅的交易，亦不會用它來買晚餐或在超市付款，它的作用是讓騙子們轉移資金」。（People don’t use it to make serious trades, they don’t use it to buy their dinner and pay at the supermarket. What it does is allows crooks to move money around.）
Grantham上周出席播客節目《The Diary of a CEO》時亦形容比特幣「毫無必要，只是無稽之談」（unnecessary, piece of nonsense），又認為比特幣只是讓犯罪分子轉移資金以逃避追查之外，沒有任何其他作用。他又直言比特幣價值「肯定會歸零」（certainly go to zero），但「可能需要很長時間」（but it may take a long time）。Grantham提及自己沒持有比特幣，過去沒有，未來也不會。
《CNBC》提及，比特幣在每次熊市周期中，其價格都會從高位下跌至少七成，目前徘徊6萬美元以下，不少投資者認為跌勢或將持續數月之久。
CoinMarketCap的「恐懼與貪婪指數」處於「極度恐懼」水平，在過去一星期則大部分處於「極度恐懼」水平，反映投資者恐慌的情緒。