信銀國際夥京東推聯營信用卡　京東App實體京東MALL佳宝超市都有優惠

（左起）Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳主禮，中信銀行（國際）個人及商務銀行業務總監袁妙齡，京東集團副總裁秦碩（記者廖若彤攝）

中信銀行(國際)與京東集團(9618)及Mastercard合作，推出京東目前在香港唯一的聯營信用卡——中信銀行(國際)京東Mastercard卡，匯聚京東銷售網點的專屬禮遇，為客戶提供豐富優惠。新卡提供網購商城「京東App」、實體零售店「香港京東MALL」、「佳寶食品超級市場」及物流服務「京東快遞」等商戶的簽賬回贈及優惠，包括迎新獎賞，綁卡禮，簽賬獎賞，京東商戶專屬優惠及京東商戶限時優惠。中信銀行國際個人及商務銀行業務副總監兼存貸產品執行總經理嚴偉德表示，這張卡的賣點是性價比非常之高，提供高達10%現金回贈。

隨著內地及香港在經濟產業、基建交通、旅遊消費等各方面持績融合，跨境旅遊、商務往來及網購越趨頻繁，香港客戶近期在中國內地的大額信用卡簽賬顯著上升，簽賬類別包括數碼產品，智能家居及生活家電等。反映香港客戶追求高性價比的精明消費。今年首季中信銀行(國際)客戶於中國內地的消費簽賬同比增長三成，預計增長動能將於下半年持續。

望聯營卡能吸引線上線下消費

京東集團旗下「香港京東MALL」首間實體店近日於灣仔開業，京東集團副總裁泰碩表示，聯營卡包括了「京東港澳站和京東MALL月月95折」的相關權益，相信會吸引客戶到「京東港澳站」等線上場景及「京東MALL」等線下場景消費、助力京東香港全線零傳業務場景的銷售額增長。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，中信銀行(國際)積極發展高價值零售金融業務，是次合作推出「中信銀行(國際)京東Mastercard卡 」，精準鎖定具有成熟消費力的優質客戶，共同擴展跨境及本地零售金融市場，實現互利共赢，相信亦會對吸納新客戶有幫助。