李嘉誠親筆信勉汕頭大學畢業生：建立自我追求無我(附全文)

長和系創辦人李嘉誠自1981年起推動創辦汕頭大學，迄今已連續多年支持該校發展，汕頭大學6月26日舉行2026年畢業典禮暨頒獎禮，正值汕大建校45周年，作為汕頭大學校董會名譽主席李嘉誠親筆致信全體應屆畢業同學，回應此前畢業生以影片形式向其表達的感謝與情誼，寄語學子「學以致用，鯤鵬萬里」。 李嘉誠自1981年起推動創辦汕頭大學，迄今已連續多年出席該校畢業典禮並發表致辭。單是2026年李嘉誠基金會對汕大支持達到2.6億元人民幣。

強調汕大是對教育的不變承諾 李嘉誠於信中表示，汕頭大學是其對教育的不變承諾，自己觀畢同學們錄制的致謝影片後，「深心銘感」「你們真誠的話語與笑臉，是我多年來堅持教育理想最珍貴的回報」。 他在信中特別重提2018年畢業禮以「建立自我，追求無我」為題的演講，並將其由一句口號闡釋為具體的人生態度「建立自我，是認識自己，鍛煉能力，堅守原則；追求無我，則是超越狹隘的自我中心，關愛他人，服務社會」。 李嘉誠寫道，在充滿競爭與變化的時代，真正卓越的人總是保持「謙卑、謙恭、謙虛」，方能不斷學習與成長；面對複雜世界，畢業生應具更深的洞察力與責任感，「明白自己的渺小，更應以行動證明自己的價值」。

【附李嘉誠親筆信全文】 親愛的汕頭大學全體應屆畢業同學： 你們好！汕頭大學是我對教育的不變承諾，汕頭大學的同學是我時常掛懷的一群。在這畢業季，欣見一屆同學完成學業，即將離開校園，踏上人生新旅程，令人無限振奮。今天，謹以至誠，向你們送上衷心的祝福，祝願你們學以致用，鯤鵬萬里，在廣闊的天地中開創未來。 你們在視頻中向我表達的感謝與情誼，深心銘感！你們真誠的話語與笑臉，是我多年來堅持教育理想最珍貴的回報。你們的成長與成就，是對汕大精神最好的詮釋。看到你們懂得感恩、心懷理想，更加確證教育改變未來的力量。

在二零一八年的畢業禮上，我曾以「建立自我，追求無我」為題發表演講。希望你們在未來的人生路上，常常反思這個課題。這不僅是一句口號，更是一種人生態度。建立自我，是認識自己，鍛煉能力，堅守原則；追求無我，則是超越狹隘的自我中心，關愛他人，服務社會。 在這個充滿競爭與變化的時代，你們會面對無數抉擇與挑戰。請記住，真正卓越的人，總是保持謙卑、謙恭與謙虛，這樣才能不斷學習與成長。你們擁有追逐夢想的能力與機會，但面對複雜的世界，應該具備更深的洞察力與責任感，明白自己的渺小，更應以行動證明自己的價值。