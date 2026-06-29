貿發局上調2026年出口增長預測 料全年增長至少2成

香港貿發局公布，因應香港自年初以來出口表現優於預期，以及全球對科技產品的需求持續增長，局方上調2026年香港出口預測，料全年錄得至少20%增長。香港貿發局研究總監龐溟指出，受惠於人工智能帶動的科技上行周期，以及區域貿易韌性支持，香港出口近期繼續回升。其中，中國內地及東盟最獲出口商看好。因應5月中旬中美元首會晤，及後續貿易政策發展，出口商對美國市場的信心亦見回升。

除了受惠於強勁需求，近期出口增長亦受價格因素帶動。半導體供應持續緊張，令部分電子零部件價格明顯上漲，特別是記憶體晶片及先進處理器。今年首五個月，香港出口較去年同期錄得36.2%的顯著增長，其中電子產品佔香港總出口超過七成，繼續成為主要增長引擎，當中又以半導體及電子零部件表現尤為突出。