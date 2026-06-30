擺脫六絕月頹勢 科技股領軍 恒指彈354點 北水追捧騰訊

恒指來到6月底終擺脫「六絕月」的陰霾，昨日憑藉科技股領軍，港股大幅反彈，一洗上周累挫逾1,200點的頹勢，恒指昨日午後升幅擴大，最高曾見23,183點，曾漲512點，收報23,026點，漲354點。

受科技股全線報捷帶動，恒指昨日迎來強勁反彈，成功重返23,000點大關，港股走出過去一整個月的低迷陰霾，收報23,026點，升354點。三大指數均錄得升幅，其中科指更漲逾3%。科技相關股份受到北水追捧，騰訊(700)及中芯國際(981)獲北水淨買入近24億元。新股繼續暢旺，昨日有6隻新股齊齊首日招股。

多隻核心科技股造好，美團(3690)、阿里巴巴(9988)及騰訊(0700)升幅由2%至逾5%。除科技股領升之外，藥品股同樣表現理想，石藥集團(1093)、藥明生物(2269)同漲逾6%，為昨日表現最佳的兩隻藍籌股。

科技股藥品股昨日領漲

不過，北水昨追捧科技股，但盈富基金(2800)就被北水沽售，昨日淨賣出逾73億元。此外，昨日有傳百度集團(9888)旗下人工智能(AI)晶片子公司崑崙芯，估值高達500億美元，相當於約3,900億港元。外電引述消息指，崑崙芯潛在投資者被要求購買價值相當於新股認購額3倍至7倍的晶片，顯示公司可能透過晶片採購承諾，強化上市前訂單能見度與營收支撐。事實上，百度崑崙芯年初已向港交所遞交上市申請，而騰訊控股也是崑崙芯客戶。受惠於相關消息，百度昨日升逾5.6%，收報104.3元。