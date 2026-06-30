恒生指數跌145點　百度逆市升5%(更新)

美國三大指數造好，道指收市創新高，首次突破52,000點水平。港股在6月最後一個交易日開市走勢偏軟，恒指今早（30日）低開18點，報23,007點。恒指在6月最後一個交易日低開後，早段曾倒升60點，高見23,086點，但大市走勢很快掉頭向下，並再次跌穿兩萬三關口，曾跌341點，低見22,685點，半日跌273點，報22,752點。恒指午後初段曾跌近早市低位，之後大市走勢向上，跌幅不斷收窄，最終跌145點，收報22,881點，成交3,080.5億元。國指跌47點，報7,558點；科指升79點，報4,472點。
科技股個別發展，騰訊（700）升2.29%，報429.8元；美團（3690）升1.26%，報68.5元；京東（9618）升0.25%，報99.25元；阿里巴巴（9988）跌0.16%，報92.85元；小米（1810）跌1.01%，報21.64元；快手（1024）升1.46%，報41.6元；網易（9999）升1.51%，報202.4元。
市場消息指百度（9888）旗下晶片業務崑崙芯計劃在港上市，股價承接昨日升勢，升5.08%，報109.6元。
滙控（005）升0.2%，報147.9元。友邦（1299）跌1.04%，報71.45元。
泡泡瑪特（9992）跌2.4%，報154.7元。