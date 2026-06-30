恒生指數跌145點　百度逆市升5%(更新)

美國三大指數造好，道指收市創新高，首次突破52,000點水平。港股在6月最後一個交易日開市走勢偏軟，恒指今早（30日）低開18點，報23,007點。恒指在6月最後一個交易日低開後，早段曾倒升60點，高見23,086點，但大市走勢很快掉頭向下，並再次跌穿兩萬三關口，曾跌341點，低見22,685點，半日跌273點，報22,752點。恒指午後初段曾跌近早市低位，之後大市走勢向上，跌幅不斷收窄，最終跌145點，收報22,881點，成交3,080.5億元。國指跌47點，報7,558點；科指升79點，報4,472點。