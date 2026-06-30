大快活全年多賺近17%　末期息增至25仙

截至3月底止，集團共有184間店舖，其中156間位於香港，28間位於中國內地。大快活指，集團已從單純的擴張策略，轉向著重智能化網絡提升及優化，當中包括策略性整合表現未達標的店鋪，以及根據顧客群結構變化、競爭對手分佈及市場潛力等數導向指標開設新店。

大快活：持續優化產品策略及品質

大快活表示，下一步將是持續優化產品策略及品質，以推動新的銷售增長。集團已於年內展開相關工作，重新檢視皇牌產品並提升其品質，同時積極擴大針對不同顧客群的產品種類，透過提供多元化的加配選項，推動顧客增加消費。

集團指將推行更具針對性且更精簡的推廣策略，以準確識別並吸引目標顧客群，提及曾在部分店舖推出「10kg重磅阿活肌力挑戰」，借KOL推廣，吸引健身人士。

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