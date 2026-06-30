大快活全年多賺近17%　末期息增至25仙

大快活集團（052）公布，截至3月底止全年業績，股東應佔溢利4,156萬元，按年增長16.94%；每股基本盈利32.08仙；末期息每股派25仙，按年增加47.06%；連同中期息5仙，全年派息30仙，按年增加36.36%，派息比率約94%。
期內，收入30.99億元，按年減少0.04%；毛利率上升1個百分點至8.7%。大快活表示，集團收入保持穩定，反映出香港餐飲市場正逐漸回穩。
截至3月底止，集團共有184間店舖，其中156間位於香港，28間位於中國內地。大快活指，集團已從單純的擴張策略，轉向著重智能化網絡提升及優化，當中包括策略性整合表現未達標的店鋪，以及根據顧客群結構變化、競爭對手分佈及市場潛力等數導向指標開設新店。
大快活：持續優化產品策略及品質
大快活表示，下一步將是持續優化產品策略及品質，以推動新的銷售增長。集團已於年內展開相關工作，重新檢視皇牌產品並提升其品質，同時積極擴大針對不同顧客群的產品種類，透過提供多元化的加配選項，推動顧客增加消費。
集團指將推行更具針對性且更精簡的推廣策略，以準確識別並吸引目標顧客群，提及曾在部分店舖推出「10kg重磅阿活肌力挑戰」，借KOL推廣，吸引健身人士。
來年將重點布局大灣區二線城市
在店舖擴展方面，大快活稱，將繼續利用數據分析指引選址，以協助提高新店回報，而未來的擴張計劃將較為審慎，預計於來年在本港新增4至8間快餐店；在大灣區，集團將會積極開設新店，來年將重點布局大灣區二線城市，已計劃於下一個財政年度開設10至14間新店。