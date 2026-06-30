FM財自 | 清算上半年五大神話

2026年上半年最後一個交易日，慨嘆港股弱勢的同時，我更慨嘆市場的跟風。冷眼清算一下今年第一、二季全港最熱門、最多財經英雄推薦的五大「神話」，現在如何？ 排隊搶金：黃金真的無得輸？ 首季最瘋狂的景象，莫過於全民排隊買實金、高位狂追黃金ETF或紫金。當時網上到處都是「亂世買金」、「黃金開啟十年大牛市」的口號。 現在呢？金價近日兩度跌破4000元大關。年初時我指出金價5598元就是頂，當時還被取笑亂估頂。現在跌了，才怪加息。 3416備兌最穩、無得輸？

今年第一季，市場對Covered Call ETF大吹「十幾厘息、高息墊底」的完美劇本，3416幾乎被全港大半分析員推介。 我心想，慢升市況當然有可觀的回報，如果指數急跌呢？ 我年初寫：Covered Call本質就是short put的回報曲線。幸好這類每月派息的ETF沒槓桿，否則後果更麻煩。 年初IPO狂熱，集體推薦高追港交所 年初最多網紅萬字千言推薦的股份港交所，理由簡單：IPO熱潮會帶動落後的股價。 現在呢？IPO熱潮剛過，港交所股價早就漸漸現形。 港股跌走了市場的傲慢 恒指牛市未完，必見3萬點？

年初最常聽到的就是「恒指3萬點」，我1月30日和3月份在本欄已寫得很詳細，過去10年有7年是在1月份見全年高低位，有9年是在1至2月份見全年高位，這裡不再多說。近日連續下挫，才多了分析員說28056點是今年高位，後知後覺，比不知不覺後果還嚴重。 高息股ETF 隨著加息的憧憬越來越高，幾個月前投資人還有所依的高息股ETF也是今年首二季，最多的熱門標題之一。為市場需求，發行商今年也推出多隻ETF，至今表現雖然未至於很差，但卻從高位回落，市場似乎忘記了在 2021至2023年時的殘酷慘況。

交易員的真心話： 這兩天市場一片絕望，紛紛怪港股廢。但事實證明，不管是黃金、3416、港交所、3萬點或是高息股，只要人聲鼎沸，那地方往往就是最凶險的屠宰場。 港股6月跌出市場的恐慌，也跌走了市場的傲慢。 當熱潮退去，除了圍爐取暖，還能說什麼？ Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。