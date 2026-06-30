Bitcoin｜Strategy預告沽貨套現回購股份　比特幣仍未重返6萬美元關口

比特幣大戶Strategy周一（29日）表示，董事會批准一項資本配置調整措施，授權出售12.5億美元（約97.5億港元）比特幣，以補充現金儲備，並分別針對普通股和優先股各設立最高10億美元，合共20億美元的回購計劃。Strategy又指，公司未來也將更加審慎發行普通股，尤其是在股價接近每股淨資產價值（mNAV）時。

Strategy過去幾年奉行「只買不沽」的策略，但公司早已在5月26日至31日期間出售32枚比特幣，價值約200萬美元，打破公司長期奉行「只買不沽」的策略。Strategy目前仍持有價值約641億美元的比特幣。