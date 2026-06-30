Bitcoin｜Strategy預告沽貨套現回購股份　比特幣仍未重返6萬美元關口

比特幣大戶Strategy周一（29日）表示，董事會批准一項資本配置調整措施，授權出售12.5億美元（約97.5億港元）比特幣，以補充現金儲備，並分別針對普通股和優先股各設立最高10億美元，合共20億美元的回購計劃。Strategy又指，公司未來也將更加審慎發行普通股，尤其是在股價接近每股淨資產價值（mNAV）時。
Strategy過去幾年奉行「只買不沽」的策略，但公司早已在5月26日至31日期間出售32枚比特幣，價值約200萬美元，打破公司長期奉行「只買不沽」的策略。Strategy目前仍持有價值約641億美元的比特幣。
比特幣仍未重返6萬美元關口
近期加密貨幣市場持續低迷，比特幣跌穿6萬美元關口，而Strategy的減持舉動更令市場感到憂慮。比特幣早前跌穿6萬美元水平，今日（30日）仍未重返，較早時徘徊在5.9萬美元水平，報59,457美元，較去年10月約12.6萬美元高位下跌逾五成。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，加密貨幣投資者在過去24時內，爆倉2.86億美元（約22.43億港元）。
《彭博》引述FalconX高級衍生品交易員Bohan Jiang表示，雖然Strategy沽貨給比特幣帶來了更多拋售壓力，但回購股份對Strategy股東而言是利好消息。
CoinMarketCap的「恐懼與貪婪指數」處於「極度恐懼」水平，在過去一星期則大部分處於「極度恐懼」水平，反映投資者恐慌的情緒。
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