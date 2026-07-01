特朗普去年「炒幣」賺12億美元 估計淨資產增至約76億美元

根據白宮財務申報文件顯示，美國總統特朗普透過其兒子及朋友創辦的加密貨幣公司「世界自由金融」(World Liberty Financial)，在加密貨幣市場賺取了超過5.88億美元的收入。與此同時，他旗下的另一間加密貨幣公司CIC Digital LLC，也透過銷售印有其肖像的紀念型「迷因幣」，成功進帳超過6億美元。

除加密貨幣外，文件亦披露特朗普同時持有大量美國科技股，其中包括輝達(Nvidia)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、特斯拉(Tesla)、蘋果(Apple)及Meta等，每隻股票的持倉價值介乎50萬至500萬美元之間。

根據彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)估計，特朗普目前的淨資產已達76億美元，較其2024年就職前的 23 億美元增長了逾三倍。