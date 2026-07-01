特朗普去年「炒幣」賺12億美元 估計淨資產增至約76億美元

根據白宮財務申報文件顯示，美國總統特朗普透過其兒子及朋友創辦的加密貨幣公司「世界自由金融」(World Liberty Financial)，在加密貨幣市場賺取了超過5.88億美元的收入。與此同時，他旗下的另一間加密貨幣公司CIC Digital LLC，也透過銷售印有其肖像的紀念型「迷因幣」，成功進帳超過6億美元。
除加密貨幣外，文件亦披露特朗普同時持有大量美國科技股，其中包括輝達(Nvidia)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、特斯拉(Tesla)、蘋果(Apple)及Meta等，每隻股票的持倉價值介乎50萬至500萬美元之間。
根據彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)估計，特朗普目前的淨資產已達76億美元，較其2024年就職前的 23 億美元增長了逾三倍。
房地產項目同樣獲益頗豐
另一方面，特朗普及其家族亦通過房地產項目賺取大量收益。其中，位於佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago)去年收入達 7,700 萬美元，較他上任總統前的一年飆升了 50%；而邁阿密多拉特朗普國家酒店(Trump National Doral Miami)的收入亦增長 10%，達到 1.22 億美元。
白宮發言人Anna Kelly回應指出，特朗普早已將旗下業務交由兒子管理的信託基金處理，不存在任何利益衝突。她強調，特朗普及其政府作出的所有決定，均是建基於美國人民的最大利益。