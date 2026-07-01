龍豐年度收入純利均創下歷史新高 股價一度升近13%

本地連鎖藥房龍豐集團（2290）於6月29號公布全年業績，截至3月底止年度收入及純利雙雙創下歷史新高，集團同時宣布，計劃於2027財政年度起，向股東派發不少於可分派溢利60%的股息。消息刺激其股價周二（30日）一度升12.8%見2.74元，最新升幅收窄至4%，報2.53元。
全年度營業收入按年升三成
截至2026年3月31日止年度，集團錄得股東應佔純利2.69億元，按年增長57.9%，創下歷史新高。每股基本盈利為72仙，不派發末期股息。龍豐全年度營業收入錄得32.77億元，去年同期則為24.60億元，按年增加33.2%。
集團回顧過去一年的業務時，表示全球營商環境依然充滿挑戰且複雜。全球經濟增長仍較歷史平均水平疲軟。但香港復甦、訪港旅客人數增加以及勞工市場狀況穩定的支撐下，香港的經濟展現出韌性。
實體零售仍為主要業務 預計2027年再開6-7分店
集團表示，實體零售業務仍為主要的增長引擎，為2026財政年度貢獻3,202.5百萬港元，較2025財政年度的2,391.6百萬港元同比增加33.9%。此強勁表現一方面得益於網絡擴張，使零售店數量從2025年3月31日的25間增至2026年3月31日31間；另一方面則歸功於同店銷售額穩健增長3.9%，充分展現本集團在保持紀律性擴張的同時，仍能推動內部增長的能力。
展望未來，香港政府持續推動旅遊、大型活動及消費的措施，加上訪客人數持續增長，預期將為零售業提供支持。集團計劃於2027財政年度，開設約6至7間新零售店，主要位於主要購物區。