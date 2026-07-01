龍豐年度收入純利均創下歷史新高 股價一度升近13%

本地連鎖藥房龍豐集團（2290）於6月29號公布全年業績，截至3月底止年度收入及純利雙雙創下歷史新高，集團同時宣布，計劃於2027財政年度起，向股東派發不少於可分派溢利60%的股息。消息刺激其股價周二（30日）一度升12.8%見2.74元，最新升幅收窄至4%，報2.53元。

全年度營業收入按年升三成

截至2026年3月31日止年度，集團錄得股東應佔純利2.69億元，按年增長57.9%，創下歷史新高。每股基本盈利為72仙，不派發末期股息。龍豐全年度營業收入錄得32.77億元，去年同期則為24.60億元，按年增加33.2%。