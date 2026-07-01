一文了解各車企上月銷售 蔚來交付量升逾6成 理想跌15%

蔚來交付量按年增逾6成
蔚來6月交付量按年增逾6成
蔚來(9866)公布，6月交付40,597輛汽車，按年增長62.9%；其中包括旗下樂道品牌汽車11,743輛，以及本公司旗下螢火蟲品牌汽車6,946輛。2026年第二季度交付107,658輛汽車，按年增長49.4%。截至2026年6月30日，集團累計汽車交付量達1,188,715輛。
比亞迪銷量增5%
比亞迪(1211)公布，6月銷量為403,472部，按年增加5.46%。其中，純電動車銷量201,472部，按年增加2.62%；插電式混合動力車銷量195,820萬部，按年升14.69%。
產量方面，6月產量403,246部，按年增加16.86%。其中，純電動汽車產量201,480部，按年增6.56%；插電式混合動力汽車產量194,886部，按年增加28.6%。
小鵬6月交付量升16%
小鵬集團(9868)公布，6月共交付新車40,126輛，按年升15.93%；第二季度累計交付量達10.33萬輛，增長0.11%。集團預計7月2日於中國發布小鵬MONA L03，同日開啟預售，並於7月登陸全球市場。
理想6月交付量跌15%
理想汽車(2015)公布，6月交付新車30,895輛，按年跌14.84%。截至6月30日，理想汽車歷史累計交付量為1,733,687輛。
吉利6月銷量按年增約2%
吉利汽車(175)公布，六月的汽車總銷量為240,799部，按年增約2%。集團旗下寶騰實現汽車銷量16,313部，按年增長約42%。此外，寶騰於上半年累計實現汽車銷量95,167部，按年增長約 23%。
小米6月交付量按月持平
小米(1810)公布，6月交付量持續超過3萬輛，按月持平。