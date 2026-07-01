A股半年結 上證漲近20% 半導體股市值超越國有大行

A股上半年表現，市場主要指數多數上漲，其中上證指數上漲3.16%，深證成指上漲19.82%；創業板指數和科創50指數均創下歷史新高，上半年漲幅分別達35.58%、64.25%。A股最新總市值也升至118.95萬億元人民幣(下同)，按年升9.41%。據證券時報·數據寶統計，2026年上半年，A股市場累計成交額爲317.53萬億元，刷新半年度歷史紀錄；日均成交額約2.74萬億元，按年近乎翻倍。
從資金交易方向看，科技與高端製造板塊成為主力。其中電子行業上半年成交額超過70萬億元，穩居首位；電力設備、機械設備、通信、有色金屬等行業成交額均超20萬億元。以電子、通信、傳媒、計算機爲代表的科技股持續吸金，今年上半年成交額佔比超38%，創出歷史新高。
成交額方面，中際旭創以2.83萬億元的成交額高居榜首，新易盛以2.45萬億元緊隨其後，兩者合計貢獻了巨大流動性。成交額前十榜單中，除寧德時代(1.6萬億元)和紫金礦業(1.32萬億元)外，其餘8席均被AI產業鏈包攬。
據數據寶統計，截至6月30日，申萬半導體行業A股市值已上升至14.14萬億元，是唯一超10萬億元行業，而申萬國有大型銀行板塊市值爲6.25萬億元。去年底，半導體行業市值爲6.6萬億元，半年時間實現翻倍式增長。
從板塊指數表現來看，半導體指數上半年大漲超106%。。個股表現更爲誇張，其中有70隻股價翻倍，中船特氣年內上漲766.85%、普冉股份漲502.8%、歐萊新材漲489.42%、金海通漲419.26%。