A股半年結，上證漲近20%，半導體股市值超越國有大行（資料圖片）

A股上半年表現，市場主要指數多數上漲，其中上證指數上漲3.16%，深證成指上漲19.82%；創業板指數和科創50指數均創下歷史新高，上半年漲幅分別達35.58%、64.25%。A股最新總市值也升至118.95萬億元人民幣(下同)，按年升9.41%。據證券時報·數據寶統計，2026年上半年，A股市場累計成交額爲317.53萬億元，刷新半年度歷史紀錄；日均成交額約2.74萬億元，按年近乎翻倍。

從資金交易方向看，科技與高端製造板塊成為主力。其中電子行業上半年成交額超過70萬億元，穩居首位；電力設備、機械設備、通信、有色金屬等行業成交額均超20萬億元。以電子、通信、傳媒、計算機爲代表的科技股持續吸金，今年上半年成交額佔比超38%，創出歷史新高。