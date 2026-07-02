內地製造業持續改善 標普中國製造業PMI略高市場預期 撐滬指企穩四千點

內地製造業景氣度進一步改善，標普全球(S&P Global)公布內地6月製造業採購經理指數(PMI)，經季節調整後錄得51.7，較5月下跌0.1，雖放緩至3個月低點，但略高市場預期，並連續7個月在50以上擴張水平；分析預期，數據打消了市場對製造業動力減弱疑慮，為上證指數企穩4,000點或以上提供宏觀基本面支持。
6月份，中國製造業新接訂單連續13個月保持增長，為2018年後最長增長周期。雖然6月份數據顯示，新出口業務量連續第二個月輕微下降，但幅度僅算輕微。新訂單增長亦同時支撐中國製造商在6月份進一步擴大生產，雖然產出擴張率放緩至3個月低點，但仍然遠高於長期均值。
市場相信，內地就業市場回暖及新訂單連續13個月增長，將支持先進製造、汽車零部件、機械設備等A股上市中小市值企業的盈利預期。此外，雖然6月新出口訂單微跌，但受惠於全球AI投資熱潮，科技硬件、高技術製造業的藍籌股如小米(1810)、聯想(992)等的訂單及產出仍然具有韌性。
港股昨日因七一假期休市，內地三大指數則表現各異，受到，保險、券商等權重板塊集體發力，上證綜合指數昨升0.4%；但深證成指及創業板指數分別跌0.5%、1.8%。相反，香港新股市場就繼續暢旺，下半年仍有559家排隊上市。港交所發布首次公開招股申請、除牌及停牌公司的報告。上半年，共有87隻新股上市。期內，已獲上市委員會批准、待上市申請共25宗，正在處理的上市申請共534宗，兩者合計仍有559家公司排隊香港上市。
下半年逾550家新股排隊上市
外圍方面，美國6月非農就業數據於今天(2日)公布，市場預期新增就業11.3萬人，失業率4.3%，若就業及薪資數據強勁，將令到市場對美聯儲加息預期升溫。事實上，美聯儲在6月會議及主席沃什早前已釋放偏鷹訊號。