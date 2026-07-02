內地製造業持續改善 標普中國製造業PMI略高市場預期 撐滬指企穩四千點

內地製造業景氣度進一步改善，標普全球(S&P Global)公布內地6月製造業採購經理指數(PMI)，經季節調整後錄得51.7，較5月下跌0.1，雖放緩至3個月低點，但略高市場預期，並連續7個月在50以上擴張水平；分析預期，數據打消了市場對製造業動力減弱疑慮，為上證指數企穩4,000點或以上提供宏觀基本面支持。

6月份，中國製造業新接訂單連續13個月保持增長，為2018年後最長增長周期。雖然6月份數據顯示，新出口業務量連續第二個月輕微下降，但幅度僅算輕微。新訂單增長亦同時支撐中國製造商在6月份進一步擴大生產，雖然產出擴張率放緩至3個月低點，但仍然遠高於長期均值。