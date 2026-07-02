恒生指數升174點　比亞迪升8%(更新)

美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）周三（1日）在歐洲央行年會上表示，近幾周通脹風險有所緩解，又重申堅定維護聯儲局2%通脹目標。美國三大指數回軟。恒指在6月最後一個交易日跌145點後，在下半年首個交易日（2日）高開190點，報23,071點，重上兩萬三。恒指高開後，曾一度升逾400點，最多升454點，高見23,335點，之後升幅收窄，半日升273點，報23,154點。大市午後初段升幅不斷收窄，尾市升幅曾收窄至72點，低見22,953點，最終升174點，收報23,055點，成交 3,696.33億元。國指升54點，報7,612點；科指跌17點，報4,454點。
科技股普遍造好，騰訊（700）升0.09%，報430.2元；美團（3690）升3.43%，報70.85元；京東（9618）升3.58%，報102.8元；阿里巴巴（9988）升1.78%，報94.5元；百度（9888）升0.37%，報110元；小米（1810）升4.44%，報22.6元；快手（1024）升2.5%，報42.64元；網易（9999）跌1.19%，報200元。
車企公布銷售數據後普遍造好，吉利汽車（175）升2.73%，報17.32元；比亞迪（1211）升8.08%，報78.3元；小鵬（9868）升2.27%，報51.8元；理想汽車（2015）升1.65%，報46.84元；蔚來（9866）跌3.05%，報37.56元。
滙控（005）升1.08%，報149.5元。友邦（1299）升1.89%，報72.8元。
泡泡瑪特（9992）跌0.84%，報153.4元。