恒生指數升174點　比亞迪升8%(更新)

美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）周三（1日）在歐洲央行年會上表示，近幾周通脹風險有所緩解，又重申堅定維護聯儲局2%通脹目標。美國三大指數回軟。恒指在6月最後一個交易日跌145點後，在下半年首個交易日（2日）高開190點，報23,071點，重上兩萬三。恒指高開後，曾一度升逾400點，最多升454點，高見23,335點，之後升幅收窄，半日升273點，報23,154點。大市午後初段升幅不斷收窄，尾市升幅曾收窄至72點，低見22,953點，最終升174點，收報23,055點，成交 3,696.33億元。國指升54點，報7,612點；科指跌17點，報4,454點。