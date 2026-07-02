IPO｜羅兵咸上調今年新股集資預測　有望可達4000億元

羅兵咸永道於今日發布2026香港IPO市場中期回顧及展望。該行對香港IPO市場的增長勢頭仍然充滿信心，預期全年香港集資額可達到3800億港元，最高有機會達4,000億元，良好動力並將延續至2027年。該行分析，是次升勢主要受三大因素推動：中國內地龍頭企業赴港上市成為募資主力、越來越多內地科技企業尋求雙重上市，以及國際投資者對高增長新經濟板塊的興趣濃厚，尤其是人工智能(AI)、新材料、半導體、晶片及創意型機器人等行業。

回顧2026上半年，香港IPO市場於集資額及上市宗數方面，均創下近五年同期新高。期間，香港IPO市場共集資2100億元，較去年同期上升92%，位居全球第二。同時，香港共錄得87宗新股上市，同比上升98％，當中包括83家主板上市、2家GEM轉主板（沒有集資）、1宗主板介紹形式上市（沒有集資）及1宗GEM上巿。

逾 500 家中國企業申請上市

展望下半年，預期市場將延續利好氣氛。目前，已向香港交易所遞交上市申請的企業超過500家，主要來自中國內地製造業、資訊技術及電訊服務業，以及零售、消費品及服務業；當中以新經濟板塊（包括人工智能與半導體為代表的硬科技領域）尤為突出。同時，海外企業亦較以往更積極探索來港集資上市，部分公司更已經提交了上市申請。

羅兵咸永道資本市場服務主管合夥人黃金錢表示，預計香港今年IPO集資額將達到3800億港元，較年初預計的3500億元高，可望穩居全球三大IPO市場之一。新股首日股價表現亦明顯改善，超過八成錄得首日股價上升，較2025年上半年的約七成為高，進一步增強企業來港上市的信心。