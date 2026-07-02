日圓走勢｜據報日本當局出手前不再「出口術」　直接「突襲」匯市

據報日本當局有別於過往在干預前「出口術」警告，可能「突襲」入市。(資料圖片/路透社)

路透引述消息報道，日本當局將有別於過往在干預前「出口術」警告，可能會「突襲」入市行動，打擊投機者，並提高沽空日圓的成本。日本官員們亦會避免提及任觸發行動的具體「匯率底線」。

日圓匯價反彈

受消息帶動，日圓匯價反彈約1%，美元兌日圓一升穿162水平，較早時報每美元兌161.45日圓。同時，每百日圓兌港元反彈，較早時報4.86算。

路透報道提及，儘管日圓在周二（30日）跌至40年的低位，但財務大臣片山皐月仍避免發表激烈言論，僅重申日本隨時準備「適當應對」匯率變動。政府內部人員期望，在周四（2日）公布的美國就業數據，令市場對美聯儲提前加息的預期降溫。