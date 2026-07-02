日圓走勢｜據報日本當局出手前不再「出口術」　直接「突襲」匯市

路透引述消息報道，日本當局將有別於過往在干預前「出口術」警告，可能會「突襲」入市行動，打擊投機者，並提高沽空日圓的成本。日本官員們亦會避免提及任觸發行動的具體「匯率底線」。
日圓匯價反彈
受消息帶動，日圓匯價反彈約1%，美元兌日圓一升穿162水平，較早時報每美元兌161.45日圓。同時，每百日圓兌港元反彈，較早時報4.86算。
路透報道提及，儘管日圓在周二（30日）跌至40年的低位，但財務大臣片山皐月仍避免發表激烈言論，僅重申日本隨時準備「適當應對」匯率變動。政府內部人員期望，在周四（2日）公布的美國就業數據，令市場對美聯儲提前加息的預期降溫。
此外，另一個關鍵考量因素是日本身為七國集團（G7），需考慮其餘6國，尤其是美國的支持，而日圓緩慢且持續的貶值，令市場質疑美國當局會否再次認可日本當局出手干預。
日本財務省負責國際事務的三村淳在周三（1日）接受彭博採訪時表示，約兩個月前的干預行動取得成效，且日本與美國就外匯問題緊密溝通，未有遇到美方反對。彭博報道指，三村淳在訪問中未有重申財務省在匯率政策的立場，這種沉默令交易員們保持警惕。
為應對日元持續走弱，日本當局近期曾多次出手入市支撐日圓，在4月底至5月初投入創紀錄的11.7萬億日圓干預滙市。