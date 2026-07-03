am智庫｜專訪星級分析師陸東：港股「平得有理」 嚴打走資非壞事 美股見頂跡象浮現

港股表現持續低迷，屢屢跑輸日、韓，甚至內地A股。有「星級分析員」之稱的陸東接受本報專訪時坦言，市場在近月出現了年初「完全估計不到」的突發性轉變。隨着中央嚴厲打擊非法資金流入香港，短期內拖累投資情緒與樓市復甦。他指出港股現時估值確實便宜，但卻是「平得有理」，皆因恒指成分股擴容後，整體企業賺錢能力卻未見明顯提升，加上缺乏具AI概念的科技龍頭，令港股陷入結構性困局。

北水短期衝擊樓市股票 近期市場熱議內地進一步收緊資金管制，陸東解讀指中央資金限制一向存在，只是過去存灰色地帶，如今中央決定「執正來做、公事公辦」，完全封殺不合規的資金渠道。但不認為此舉旨在傷害香港國際金融中心，或作為內地樞紐的地位，相反這是一項長期存在的規範化國策。 然而，短期無可避免會帶來市場情緒負面影響，導致內地資金購買香港保險、物業及股票的意欲驟減。他指出，這正是年初未曾料到的突發事件，並已即時反映在近期一手新盤銷情轉差上，投資者必須習慣這個長期存在的新常態。

「資金出海」獲中央大力支持 陸東強調，符合規矩的「資金出海」仍然獲得中央大力支持。例如政府近年積極推動的家族辦公室，新資本投資者達到特定投資門檻可申請香港身份證。據其會計師業界朋友透露，現時已有數千個相關申請。這類在中央支持認可下引入的合規資金，將繼續鞏固香港作為資產管理中心的地位。 恒指整體盈利能力倒退 談到港股為何「便宜卻不吸引」，陸東提出恒指成分股的結構性問題，因恒指過去幾年將成分股大幅擴容，而挑選標準往往基於市值(market cap)而非考慮企業的盈利能力，很多新納入的新經濟股根本未開始賺錢，導致恒指雖然在總市值上具備高度代表性，但整體的盈利能力卻比以往倒退。再者，鄰近市場均有強勁的增長亮點，如台灣有台積電(TSMC)，內地有AI及科技產業支撐等；反觀香港缺乏這類龍頭，仍停留在傳統的「磚頭文化」。

30年房產大牛市告終 陸東對香港樓市的看法亦較審慎，他直言，香港過去經歷了長達30年的地產大牛市，在「邊境模糊化、北上消費潮」的同城化衝擊下，香港物價及租金正面臨嚴峻的通縮壓力。房地產熊市一旦出現，難以於4至5年內解決，「最少也要10年」，而現時本港樓市僅僅處於這個長期調整期的「中間」階段，尚未正式觸底。 通脹頑固今年減息「休想」 市場早前寄望聯儲局下半年步入減息周期，但陸東直言，「3月市場仍覺得今年利息會有微幅下降；但到了6月中，大家幾乎可以忘記這回事。」他指出，不論新上任的聯儲局主席沃什，其個人作風與鮑威爾有多大分別，息口終究是由委員會投票決定。宏觀數據反映美國的通脹極為頑固，通脹居高不下，核心在於一系列「人為」的負面因素疊加，包括俄烏戰爭與中東戰事長期膠著、特朗普的關稅政策等。