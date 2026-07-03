恒生指數升295點　比亞迪再升逾7%　紫金黃金國際升14%(更新)

美國就業數據疲軟，6月非農就業職位5.7萬個，低於市場預期，市場對聯儲局加息預期降溫，美股普遍造好，當中道指以歷史新高收市。恒指在下半年首個交易日（2日）升174點、重上兩萬三關口後，今日（3日）延續走勢，高開185點，報23,240點。大市高開後走勢向上，升幅顯著擴大，曾一度升逾400點，最多升461點，高見23,516點，半日升361點，報23,416點。午後大市升勢放緩，升幅曾收窄至約200點左右，其後升幅擴大至約300點左右，最終升295點，收報23,350點，成交3,049.54億元。國指升87點，報7,699點；科指升44點，報4,499點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.23%，報431.2元；美團（3690）升1.06%，報71.6元；京東（9618）升1.36%，報104.2元；阿里巴巴（9988）跌0.42%，報94.1元；百度（9888）升0.82%，報110.9元；小米（1810）升1.59%，報22.96元；快手（1024）跌0.09%，報42.6元；網易（9999）升2.7%，報205.4元。
黃金相關股份造好，紫金礦業（2899）升9.01%，報30.72元；紫金黃金國際（2259）升14%，報107.5元；招金礦業（1818）升10.24%，報19.17元；老鋪黃金（6181）升5.99%，報382.2元
昨日升逾8%的比亞迪（1211），今日再升7.41%，報84.1元。
滙控（005）升1.67%，報152元。友邦（1299）升0.62%，報73.25元。
泡泡瑪特（9992）跌0.07%，報153.3元。