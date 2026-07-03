恒生指數升295點　比亞迪再升逾7%　紫金黃金國際升14%(更新)

美國就業數據疲軟，6月非農就業職位5.7萬個，低於市場預期，市場對聯儲局加息預期降溫，美股普遍造好，當中道指以歷史新高收市。恒指在下半年首個交易日（2日）升174點、重上兩萬三關口後，今日（3日）延續走勢，高開185點，報23,240點。大市高開後走勢向上，升幅顯著擴大，曾一度升逾400點，最多升461點，高見23,516點，半日升361點，報23,416點。午後大市升勢放緩，升幅曾收窄至約200點左右，其後升幅擴大至約300點左右，最終升295點，收報23,350點，成交3,049.54億元。國指升87點，報7,699點；科指升44點，報4,499點。