恒生指數半日升361點　比亞迪再升逾5%(更新)

美國就業數據疲軟，6月非農就業職位5.7萬個，低於市場預期，市場對聯儲局加息預期降溫，美股普遍造好，當中道指以歷史新高收市。恒指在下半年首個交易日（2日）升174點、重上兩萬三關口後，今日（3日）延續走勢，高開185點，報23,240點。大市高開後走勢向上，升幅顯著擴大，曾一度升逾400點，最多升461點，高見23,516點，半日升361點，報23,416點，成交1,660.8億元。國指升125點，報7,737點；科指升90點，報4,544點。

科技股普遍造好，騰訊（700）高開1.63%，報437.2元；美團（3690）升0.78%，報71.4元；京東（9618）升2.24%，報105.1元；阿里巴巴（9988）升0.27%，報94.75元；百度（9888）升2.18%，報112.4元；小米（1810）升3.01%，報23.28元；快手（1024）升0.75%，報42.96元；網易（9999）升3.4%，報206.8元。