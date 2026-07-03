特朗普稱沃什在利率上必須做該做的事　又形容聯儲局理事會「有點敵意」

美國總統特朗普周四（3日）在白宮接受CNBC訪問時，形容聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）是一個出色的傢伙（He's a great guy），在利率問題上「必須做他該做的事」。

特朗普又提及，沃什面對是一個「有點敵意（a little bit hostile）」的聯儲局理事會，暗示沃什無法按照其意願制定貨幣政策，又形容聯儲局理事會是「也許是一個想做錯事」（maybe a board that wants to do the wrong thing）。

美國最新公布的6月非農就業職位增加5.7萬個，遠低於市場預期。問及非農就業數據是否為降息帶來更大空間時，特朗普稱讚沃什是一個出色的傢伙，亦十分專業，又表示，「我知道他希望採取什麼立場，但他必須做自己該做的事」（I know where he'd like to be, but he has to do what he has to do）。特朗普這番表態似乎為沃什在利率政策上留下一定餘地，在沃什上任前，特朗普一直敦促聯儲局前任主席鮑威爾減息。