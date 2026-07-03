Meta朱克伯格：AI代理開發進度未如預期　重組不夠「乾淨俐落」

據路透報道，Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），在周四（2日）的公司內部會議上承認，人工智能代理（AI agents）技術的開發進度未如預期；以及包括大規模裁員在內的重組行動在執行上，不及預期「乾淨俐落」（clean）。
朱克伯格承認，公司對AI的投資尚未有成果，亦促使管理層重新審視近期的架構調整方向。他提及，在過去4個月裡，AI代理發展的速度並沒有如我們所預期的加速，又透露在今年1月和2月開始規劃重組時，管理層曾擔心公司應對行業變化的速度不夠快。他形容，當時高層對AI初創Anthropic的Claude Code等工具感到「非常樂觀」。
Meta今年預計在AI基礎設施上的投資高達1,250億至1,450億美元。不過早前報道指出，Meta正計劃出售過剩的AI算力，反映Meta對算力的實際需求可能與早前的預算存在落差。
朱克伯格：公司重組不夠「乾淨俐落」
早前Meta在5月裁減了全球約8,000名員工，佔公司10%，並將約7,000名員工重新分配到專注AI的團隊。朱克伯格在會上承認，這項包含大規模裁員的組織重組，執行過程不夠「乾淨俐落」，管理層也錯估了重組時機。
另外，Meta於上月因資料外洩疑慮，暫停一項追蹤員工滑鼠移動與鍵盤輸入紀錄的計劃，並隨即展開調查。技術總監Andrew Bosworth在會上表示，調查結果確認訓練過程中並未納入任何員工資料。他指若公司在調查完成後決定重啟計劃，將改為自願參與。
上述計劃是Meta透過在辦公室員工的電腦安裝軟件，追蹤員工電腦的滑鼠移動軌跡以及取得點擊和鍵盤輸入紀錄，來訓練Meta的AI模型。