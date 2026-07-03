Meta朱克伯格：AI代理開發進度未如預期　重組不夠「乾淨俐落」

據路透報道，Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），在周四（2日）的公司內部會議上承認，人工智能代理（AI agents）技術的開發進度未如預期；以及包括大規模裁員在內的重組行動在執行上，不及預期「乾淨俐落」（clean）。

朱克伯格承認，公司對AI的投資尚未有成果，亦促使管理層重新審視近期的架構調整方向。他提及，在過去4個月裡，AI代理發展的速度並沒有如我們所預期的加速，又透露在今年1月和2月開始規劃重組時，管理層曾擔心公司應對行業變化的速度不夠快。他形容，當時高層對AI初創Anthropic的Claude Code等工具感到「非常樂觀」。