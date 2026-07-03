FM財自 | NDX與IXIC看出是否業餘

筆者平常在分析納指時，一律是指納指100(NDX)，而非納斯達克綜合指數(IXIC)。
原因很簡單：市場上所有主流的正向與反向納指ETF(如QQQ、SQQQ、TQQQ、7568、牛熊證、納指相關 call put輪等)，甚至所有美國境外追蹤納指的皆是以NDX為底層標的，根本不是IXIC納指綜合。
雖然兩者走勢相似，但失之毫釐，差之千里。過往升跌幅接近，但近日IXIC及NDX已經明顯有別，甚至出現一升一跌的局面。
在槓桿產品盛行的今天，精準鎖定正確的相關資產，是投資者必備的基本功。
至於為甚麼市面上許多財經英雄至今依然張冠李戴、滿口納指，但卻是以IXIC升跌來分析？
真交易或紙上談兵
我想原因不外乎以下幾點：
遷就散戶：為了配合一般大眾的認知，只好繼續「美麗的誤會」？
紙上談兵：這些專家應該從未真正親身交易過一筆納指期貨，更未曾下單炒過NQ期貨，純靠看財經新聞來做鍵盤分析。
不專業：他們連自己分析的指數，與正反向ETF的底層資產究竟掛鈎哪一種納指，都還不清楚，連這點基本功都沒過關，講美股只是為了多些流量。
所以每次我看到有「專家」寫納指時，從他們文字中寫的升跌幅%或價格，便知道他們分析的是IXIC或是NDX。從而得知他們是否真交易或紙上談兵。
Option Jack
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