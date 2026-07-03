FM財自 | NDX與IXIC看出是否業餘

近日IXIC及NDX走勢有明顯有別勿弄錯。(資料圖片)

筆者平常在分析納指時，一律是指納指100(NDX)，而非納斯達克綜合指數(IXIC)。

原因很簡單：市場上所有主流的正向與反向納指ETF(如QQQ、SQQQ、TQQQ、7568、牛熊證、納指相關 call put輪等)，甚至所有美國境外追蹤納指的皆是以NDX為底層標的，根本不是IXIC納指綜合。

雖然兩者走勢相似，但失之毫釐，差之千里。過往升跌幅接近，但近日IXIC及NDX已經明顯有別，甚至出現一升一跌的局面。

在槓桿產品盛行的今天，精準鎖定正確的相關資產，是投資者必備的基本功。

至於為甚麼市面上許多財經英雄至今依然張冠李戴、滿口納指，但卻是以IXIC升跌來分析？