陳茂波：三大方面加速推進　造就未來新增長曲線

「慶祝中國共產黨105周年大會」上周三在北京隆重舉行，習近平總書記發表了重要講話，陳茂波和一眾政府官員在香港一同觀看大會。(網誌圖片)

財政司司長陳茂波於今天發表網誌，文中提及，上周三「慶祝中國共產黨105周年大會」在北京隆重舉行，他和一眾政府官員在香港一同觀看大會。他表示，在中央堅強領導和支持下，香港正踏入更繁榮發展的未來，必須將「一國兩制」下幾代人努力打拼的制度、國際化、金融和專業優勢，結合國家穩步高質量發展所帶來的新機遇，轉化為新發展階段裏服務國家發展大局更扎實、更長遠的持續貢獻，這也將造就香港未來的新增長曲線。

第一，推動人民幣國際化和金融市場互聯互通。香港是全球離岸人民幣業務樞紐，目前全球離岸人民幣支付結算中，超過七成通過香港進行；在港的銀行同業結算，每月人民幣結算業務量超過 41萬億元，相當於每個工作日結算規模達2萬億元人民幣。在特區政府及各金融監管機構的努力下，越來越多企業選擇在香港設立國際或地區總部，並選擇以人民幣作為主要的結匯貨幣單位。他注意到本港已相繼有銀行把握到這前沿模式，服務更多客戶，開拓了更大的業務空間。未來將加大力度鼓勵企業在貿易與投融資上更多使用離岸人民幣，並與區內更多央行加強協作。

第二，參與國家現代化產業體系建設。科技創新的發展與應用，是人才、科研、資本、製造和應用場景長期結合的結果。香港有國際化科研環境與人才、普通法和知識產權保護制度、成熟的資本市場，也正在推動北部都會區建設，並積極發展耐心資本與創投基金生態等。若能把香港的基礎研究、人才、資金、國際創新資源和市場網絡，與粵港澳大灣區以至全國的產業能力和應用場景更高效協作，香港可望為國家現代化產業體系建設發揮更積極力量。

第三，以國際化和專業服務能力，支持更廣泛的區域和全球合作。目前全球仍面對著嚴重的發展不平衡，許多地區仍在推動基礎設施建設、產業升級和民生改善，全球南方國家亦面對着融資難、基建設施滯後等挑戰。香港在資金融通、風險管理、ESG合規、項目管理、法律和解決爭議等方面有多年經驗，通過「一帶一路」、多邊發展銀行和不同的國際合作平台，香港可以把這些專業能力用於實際項目，協助更多企業和地區尋找可持續、可執行的合作方案。