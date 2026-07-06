恒生指數升266點　騰訊升近5%　快手升近8%(更新)

美國股市上周五休市。恒指上周五升295點後，今日（6日）延續升勢，高開54點，報23,404點。恒指高開後，早段走勢反覆，一度倒跌最多120點，低見23,229點後，其後大市重拾升勢，曾升336點，高見23,686點，半日升192點，報23,542點。大市午後窄幅上落，在尾市升幅稍微擴大，最終升266點，收報23,616點，成交3,147.17億元。國指升112點，報7,812點；科指升42點，報4,541點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升4.82%，報452元；美團（3690）升4.68%，報74.95元；京東（9618）升1.25%，報105.5元；阿里巴巴（9988）升1.97%，報95.95元；百度（9888）跌0.36%，報110.5元；小米（1810）升1.39%，報23.28元；快手（1024）升7.98%，報46元；網易（9999）升1.46%，報208.4元。